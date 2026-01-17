El secreto para limpiar las zapatillas de gamuza y mantenerlas como nuevas

Las zapatillas de gamuza ocupan un lugar central en los looks por su estilo elegante, versátil y atemporal. Sin embargo, este tipo de calzado tiene una desventaja evidente: su limpieza requiere cuidados especiales para no dañar el material.
A diferencia de otros tejidos, la gamuza no debe lavarse en la lavadora, ya que el exceso de agua puede deformar el zapato y afectar la textura del tejido. Pese a esto, existe un truco sencillo y efectivo que permite dejarlas impecables sin esfuerzo y sin arruinar el material.
Para obtener un buen resultado, es clave seguir una rutina adecuada. Expertos en limpieza doméstica coinciden en que, cuando se trata de gamuza, menos es más: poca agua, productos suaves y paciencia son las claves para conservar el calzado en buen estado.
Paso a paso: cómo limpiar las zapatillas de gamuza
El primer paso consiste en retirar los cordones, una de las partes que más suciedad acumulan. Se recomienda limpiarlos por separado para mejorar notablemente el aspecto general del calzado. Para hacerlo, deben colocarse en remojo con agua caliente, agregar bicarbonato de sodio y sumar una pastilla de lavavajillas o detergente. Luego de dejar actuar la mezcla, es importante enjuagarlos bien.
Antes de aplicar cualquier producto sobre el calzado, es fundamental cepillar la gamuza en seco para eliminar el polvo y la suciedad superficial. Para este paso se debe utilizar un cepillo de cerdas suaves, cepillando siempre en la misma dirección y evitando presionar demasiado. Esta técnica permite levantar el pelo de la gamuza y retirar restos de barro o polvo adheridos.
Uno de los errores más comunes al limpiar gamuza es utilizar demasiada agua. Para evitar cercos y manchas, el truco clave es usar agua micelar. Basta con humedecer un algodón y pasarlo suavemente sobre la superficie, sin frotar con fuerza. Este método limpia sin empapar, no daña el tejido y mantiene la textura original del material.
Una vez limpias, las zapatillas deben dejarse secar a la sombra, evitando exponerlas al sol o a fuentes de calor. Cuando estén completamente secas, se recomienda aplicar un spray impermeabilizante específico para gamuza, que crea una barrera invisible y ayuda a prolongar el tiempo entre limpiezas.
Los errores más comunes al limpiar zapatillas de gamuza
Entre las prácticas que deben evitarse se encuentran meterlas en la lavadora, usar cepillos duros, mojarlas en exceso y secarlas con secador o al sol. Evitar estos errores es clave para conservarlas en buen estado y prolongar su vida útil.
Con la técnica correcta y los productos adecuados, limpiar zapatillas de gamuza no es complicado. Este truco sencillo permite mantenerlas limpias, suaves y con buen aspecto durante toda la temporada, sin arruinar el material.