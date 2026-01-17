El secreto para limpiar las zapatillas de gamuza y mantenerlas como nuevas

Antes de aplicar cualquier producto sobre el calzado, es fundamental cepillar la gamuza en seco para eliminar el polvo y la suciedad superficial. Para este paso se debe utilizar un cepillo de cerdas suaves, cepillando siempre en la misma dirección y evitando presionar demasiado. Esta técnica permite levantar el pelo de la gamuza y retirar restos de barro o polvo adheridos.