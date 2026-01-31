Secciones
Cómo mejorar un electrodoméstico licuando cascaras de huevo y por qué deberías hacerlo

Este recurso casero, poco conocido por la mayoría, aprovecha la dureza del calcio para optimizar el estado de uno de los electrodomésticos más exigidos en la cocina diaria.

Hace 1 Hs

Las cáscaras de huevo, que habitualmente se descartan tras cocinar, pueden transformarse en una herramienta sumamente útil para el mantenimiento de la licuadora. Este recurso casero, poco conocido por la mayoría, aprovecha la dureza del calcio para optimizar el estado de uno de los electrodomésticos más exigidos en la cocina diaria. Al reutilizarlas, se fomenta un hábito sustentable que prolonga la vida útil de los accesorios del hogar.

El método se enfoca específicamente en la conservación de las cuchillas, componentes que pierden eficacia debido al uso constante y al contacto con alimentos de diversas texturas. Realizar este procedimiento de forma ocasional permite limpiar residuos adheridos y mantener la capacidad de corte del aparato por mucho más tiempo. Es una solución práctica y económica que evita el desgaste prematuro de las piezas metálicas sin necesidad de recurrir a productos químicos o servicios técnicos costosos.

Para qué sirve licuar cáscaras de huevo

El uso frecuente de la licuadora, especialmente con ingredientes sólidos, provoca que las cuchillas pierdan su eficacia gradualmente. Las cáscaras de huevo, compuestas principalmente por carbonato de calcio, actúan como un agente abrasivo suave que genera la fricción necesaria para eliminar sedimentos persistentes. Este proceso ayuda a que el mecanismo recupere fluidez y optimice su rendimiento sin necesidad de desarmar el equipo.

Es importante destacar que esta técnica no sustituye un afilado profesional, sino que funciona como un mantenimiento preventivo eficaz. Al aplicarla regularmente, se logra retrasar el deterioro de los filos metálicos y se previenen fallas prematuras en el motor causadas por el esfuerzo excesivo. Es una estrategia sencilla que permite conservar la potencia del electrodoméstico y asegurar resultados óptimos en cada preparación.

Cómo hacer el truco con cáscaras de huevo, paso a paso

-Lavá bien las cáscaras de huevo y dejalas secar por completo.

-Asegurate de que la licuadora esté limpia y sin restos de comida.

-Colocá varias cáscaras dentro del vaso (sin agua).

-Cerrá bien la tapa para evitar accidentes.

-Licuá durante 30 a 60 segundos a potencia media.

-Enjuagá el vaso y las cuchillas para eliminar cualquier residuo.

