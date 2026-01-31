Cómo mejorar un electrodoméstico licuando cascaras de huevo y por qué deberías hacerlo

Las cáscaras de huevo, que habitualmente se descartan tras cocinar, pueden transformarse en una herramienta sumamente útil para el mantenimiento de la licuadora. Este recurso casero, poco conocido por la mayoría, aprovecha la dureza del calcio para optimizar el estado de uno de los electrodomésticos más exigidos en la cocina diaria. Al reutilizarlas, se fomenta un hábito sustentable que prolonga la vida útil de los accesorios del hogar.