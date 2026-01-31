Secciones
Lisandro Catalán: “La Legislatura tiene un gasto obsceno que solo sostiene una red de privilegios”

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán sostuvo que "existen legisladores con 70, 80 y hasta 100 asesores, en una provincia donde miles de personas no consiguen empleo".

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó este sábado a la Legislatura provincial a través de sus redes sociales, donde apuntó contra el elevado gasto del Poder Legislativo y la falta de resultados concretos para la sociedad tucumana.

En su publicación en la red social X, Catalán sostuvo que Tucumán es noticia a nivel nacional “no por leyes que mejoren la vida de la gente ni por reformas de fondo, sino por un gasto obsceno, sostenido por una red de privilegios que se niega a cambiar”.

En ese sentido, el dirigente libertario remarcó que existen legisladores con 70, 80 y hasta 100 asesores, en una provincia donde miles de tucumanos no consiguen empleo y donde, según expresó, “el esfuerzo siempre lo hace el mismo: el ciudadano común”.

“Ese modelo está agotado. Es injusto, inmoral e inviable”, afirmó Catalán, al cuestionar el esquema de funcionamiento de la Legislatura provincial.

Asimismo, desde La Libertad Avanza propusieron una serie de medidas concretas para reducir el gasto político y avanzar hacia un Estado más austero y eficiente:

•Reducir el presupuesto de la Legislatura al 1% del presupuesto provincial

•Limitar a un máximo de cuatro asesores por legislador

•Terminar con los cargos políticos utilizados como refugio de militantes y amigos

Finalmente, Catalán enfatizó que “no se trata de discursos, sino de decisiones”, y aseguró que “el ajuste tiene que empezar por la política, por los privilegios y por la casta que vive del Estado”

