Al mal tiempo: Bambi

Ahí entra abuelita

Cada vez que abro un libro o voy al cine pienso en ella. No como gesto sentimental, sino como criterio. Abuelita no necesitaba solemnidad ni explicaciones para entender una historia. Por eso, frente a ciertas obras largas, graves y prestigiosas, se habría aburrido con razón; no por dificultad, sino por desconfianza en el lector. Mi prueba es bastante doméstica. Si una historia puede leerla un chico sin que haya que disfrazarla demasiado, y un adulto sin sentir que lo tratan como tonto, algo de la literatura sigue en pie. Pensar en la abuelita, en cómo habría mirado esas películas o esos libros, es mi manera doméstica de medir eso: si la obra confía en quien la lee o, por las dudas, lo agarra demasiado fuerte de la mano sin dejarlo sentir esa insoportable levedad del ser hojas.