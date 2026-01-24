Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: del esplendor inicial del cine "para adultos" y un lamentable final

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: del esplendor inicial del cine para adultos y un lamentable final
Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 4 Hs

Quien acometa la tarea de recopilar los 98 años de vida del Grand Splendid tiene una magnífica historia para narrar. Y como en todo cuento de los buenos, hay aquí ingredientes de sobra: tiempos brillantes, tiempos opacos, renacimientos, insólitas vueltas de tuerca y un desenlace absolutamente dramático.

Recuerdos fotográficos: la avenida Perón... hace 30 años

Recuerdos fotográficos: la avenida Perón... hace 30 años

Nació en 1920 como cine Grand Splendid, tal como lo muestra la foto. Era una de las mejores salas de Tucumán, apta para toda clase de espectáculos, con su amplia platea y un pullman en forma de U, más el hall/foyer señorial, tan propio de las construcciones de la época.

Al cabo de medio siglo, hacia 1970, cambió su nombre por el de Florencio Parravicini, en homenaje a una figura emblemática del espectáculo en la Argentina. De lunes a jueves seguía funcionando como cine, mientras que los fines de semana acogía a las grandes compañías teatrales, sobre todo porteñas, y con particular énfasis en el teatro de revistas. La muerte del empresario Juan Carlos Giuffré provocó un quiebre, y fue así que ya popularizado como “El Parra” se focalizó en la exhibición de películas eróticas, para pasar directamente a la pornografía cuando se levantaron las barreras de la censura.

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de "Titanes en el ring"

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de Titanes en el ring

En 1998 fue totalmente remodelado, aunque conservando la fachada, y se transformó en un restaurante chino. No faltaron los episodios polémicos, como cuando se descubrió la presencia de inmigrantes ilegales viviendo en el edificio.

Del evidente deterioro de la construcción, profundizado con el correr de los años, nadie se ocupó hasta que sobrevino la tragedia. El frente se desmoronó en mayo de 2018 y murieron tres peatones, fatídicas víctimas de la desidia en plena 24 de Septiembre al 500.

Temas TucumánRecuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: las motos de la década del 50

Recuerdos fotográficos: las "motos" de la década del 50

Recuerdos fotográficos: cuando Belgrano miraba para otro lado

Recuerdos fotográficos: cuando Belgrano miraba para otro lado

Recuerdos fotográficos: parece mentira, pero muchos se oponían a que la cuadra de la Casa Histórica sea peatonal

Recuerdos fotográficos: parece mentira, pero muchos se oponían a que la cuadra de la Casa Histórica sea peatonal

Recuerdos fotográficos: la avenida Perón... hace 30 años

Recuerdos fotográficos: la avenida Perón... hace 30 años

Pareceres: investigación básica: la raíz silenciosa del desarrollo

Pareceres: investigación básica: la raíz silenciosa del desarrollo

Lo más popular
Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan
1

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión
2

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas
3

Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas

Si te interesa el activismo ambiental, Jóvenes por el Clima abrió su convocatoria
4

Si te interesa el activismo ambiental, Jóvenes por el Clima abrió su convocatoria

La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales
5

La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata
6

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Más Noticias
La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

Sumate antes de que cierre: tu nombre puede viajar a la Luna en Artemis II

Sumate antes de que cierre: tu nombre puede viajar a la Luna en Artemis II

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Recuerdos fotográficos: la avenida Perón... hace 30 años

Recuerdos fotográficos: la avenida Perón... hace 30 años

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Comentarios