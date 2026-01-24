Recuerdos fotográficos: del esplendor inicial del cine "para adultos" y un lamentable final

Al cabo de medio siglo, hacia 1970, cambió su nombre por el de Florencio Parravicini, en homenaje a una figura emblemática del espectáculo en la Argentina. De lunes a jueves seguía funcionando como cine, mientras que los fines de semana acogía a las grandes compañías teatrales, sobre todo porteñas, y con particular énfasis en el teatro de revistas. La muerte del empresario Juan Carlos Giuffré provocó un quiebre, y fue así que ya popularizado como “El Parra” se focalizó en la exhibición de películas eróticas, para pasar directamente a la pornografía cuando se levantaron las barreras de la censura.