Recuerdos fotográficos: del esplendor inicial del cine "para adultos" y un lamentable final
Quien acometa la tarea de recopilar los 98 años de vida del Grand Splendid tiene una magnífica historia para narrar. Y como en todo cuento de los buenos, hay aquí ingredientes de sobra: tiempos brillantes, tiempos opacos, renacimientos, insólitas vueltas de tuerca y un desenlace absolutamente dramático.
Nació en 1920 como cine Grand Splendid, tal como lo muestra la foto. Era una de las mejores salas de Tucumán, apta para toda clase de espectáculos, con su amplia platea y un pullman en forma de U, más el hall/foyer señorial, tan propio de las construcciones de la época.
Al cabo de medio siglo, hacia 1970, cambió su nombre por el de Florencio Parravicini, en homenaje a una figura emblemática del espectáculo en la Argentina. De lunes a jueves seguía funcionando como cine, mientras que los fines de semana acogía a las grandes compañías teatrales, sobre todo porteñas, y con particular énfasis en el teatro de revistas. La muerte del empresario Juan Carlos Giuffré provocó un quiebre, y fue así que ya popularizado como “El Parra” se focalizó en la exhibición de películas eróticas, para pasar directamente a la pornografía cuando se levantaron las barreras de la censura.
En 1998 fue totalmente remodelado, aunque conservando la fachada, y se transformó en un restaurante chino. No faltaron los episodios polémicos, como cuando se descubrió la presencia de inmigrantes ilegales viviendo en el edificio.
Del evidente deterioro de la construcción, profundizado con el correr de los años, nadie se ocupó hasta que sobrevino la tragedia. El frente se desmoronó en mayo de 2018 y murieron tres peatones, fatídicas víctimas de la desidia en plena 24 de Septiembre al 500.