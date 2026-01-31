Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO, minuto a minuto: Rugby, montañas y pura acción en el Seven de Tafí del Valle

IMAGEN AÉREA. La estancia El Churqui va tomando calor con el correr de las horas, en una nueva edición del Seven de Tafí del Valle. IMAGEN AÉREA. La estancia El Churqui va tomando calor con el correr de las horas, en una nueva edición del Seven de Tafí del Valle. LA GACETA / Matías Vieito

Desde la estancia El Churqui, seguí todo lo que deja la jornada: partidos, resultados, color, protagonistas y el clima único de una jornada clásica del verano.

Hace 10 Min
17:03 hs

Empezó la segunda semifinal de la Copa de Plata

Ya juegan Lysoform vs SanCor Salud.

17:03 hs

Termino la primera semifinal de la Copa de Plata

La Argentina 28 - Gulero 7 12.

16:45 hs

En marcha la semifinal de la Copa de Plata

Empezó la primera semifinal de la Copa de Plata: Gulero 7 vs La Argentina.

16:44 hs

A Nation, a la final de la Copa de Bronce

A Nation derrotó a Roy Riff  21 a 12 y jugará el último partido de la copa de bronce frente a Municipal de Aguilares.

16:18 hs

Empezó la segunda semifinal de la Copa de Bronce

Santiago Lawn Tennis (A Nation) - Jockey de Tucumán (Roy Riff) 

16:17 hs

Termino la primera semifinal de la Copa de Bronce

Aguará Guazú (Municipalidad de Aguilares) 14 - Los Tarcos (Off) 12 

15:57 hs

Empieza la primera semifinal de la Copa de Bronce

Los Tarcos (Off) - Aguará Guazú (Municipalidad de Aguilares) 

14:45 hs

Final del partido

Huirapuca (Municipalidad de Concepción) 19 - Universitario (Sancor salud)  10 

14:25 hs

Inicio del partido

Huirapuca (Municipalidad de Concepción) - Universitario (Sancor salud)  

14:22 hs

Final del partido

Jockey Club de Salta (Iveco Ortega) 17 - Cardenales (Lysoform) 7 

14:06 hs

Inicio de partido

Juegan Jockey Club de Salta (Iveco Ortega) vs Cardenales (Lysoform)

13:59 hs

Final del décimo partido de la jornada

Palau 46-Tigres de Salta (La Argentina) 7


13:43 hs

Siguen los juegos

Palau enfrenta a Tigres de Salta (La Argentina)

13:38 hs

Final del noveno partido

Universitario de Tucumán (Stella Artois) 7-Los Tarcos (Off) 7

13:19 hs

Sigue la acción en la estancia El Churqui

Universitario de Tucumán (Stella Artois)-Los Tarcos (Off)

13:17 hs

También finalizó el octavo partido

Huirapuca (Municipalidad de Concepción) 41-Jockey Club de Tucumán (Roy Riff) 7.

13:15 hs

Final del séptimo juego

Jockey Club de Salta (Iveco Ortega) 33-Santiago Lawn Tennis (A Nation) 12.

12:31 hs

Sigue la acción en el Seven de Tafí

Ya comenzó Jockey Club de Salta (Iveco Ortega)-Santiago Lawn Tennis (A Nation).

12:30 hs

Se fue también el sexto partido

Palau 7 superó 49 a 0 a Municipalidad de Aguilares.

12:28 hs

Terminó el quinto partido

Univerisario de Tucumán (Stella Artois) 19-Los Teros (Gulero 7) 14

11:48 hs

Comenzó el quinto partido de la jornada

Ya juegan Univerisario de Tucumán (Stella Artois)-Los Teros (Gulero 7)

11:47 hs

Finalizó el cuarto partido

Universitario (Sancor Salud) 31-Jockey Club de Tucumán (Roy Riff) 17

11:44 hs

¿Quiénes son los máximos ganadores del Seven de Tafí?

Es el seleccionado de Salta, que no participa de esta edición. Lo siguen el seleccionado tucumano y Huirapuca.


11:43 hs

¿Cómo es el formato del torneo?

Participan 12 equipos, divididos en cuatro zonas. En la fase inicial juegan todos contra todos dentro de cada grupo, a lo largo de dos fechas. El sistema de puntaje será: tres puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota.

Tras la fase clasificatoria, se disputarán las Copas de Oro, Plata y Bronce. Los primeros de cada grupo jugarán por el Oro; los segundos, por la Plata; y los terceros, por el Bronce. Los cruces respetarán el esquema zona 1 vs zona 2 y zona 3 vs zona 4.

11:42 hs

¿Cómo están constituidas las zonas?

En esta edición habrá cuatro zonas de tres equipos cada una:

Grupo 1: Universitario (Stella Artois), Los Tarcos (Off) y Los Teros (Gulero 7).

Grupo 2: Palau 7 (Agua Palau), Tigres Rugby Club (La Argentina) y Aguará Guazú (Municipalidad de Aguilares).

Grupo 3: Jockey Club de Salta (Iveco Ortega), Cardenales (Lysoform) y Santiago Lawn Tennis (A Nation).

Grupo 4: Huirapuca (Ciudad de Concepción), Universitario de Salta (Sancor Salud) y Jockey Club de Tucumán (Roy Riff).

11:41 hs

¿Qué servicios hay en la estancia El Churqui?

Dentro de la estancia, los asistentes pueden encontrar food trucks y distintos stands con actividades recreativas. Además, hay un estacionamiento contiguo al predio principal.

11:40 hs

¿Cómo es la entrada?

Es gratuita para todo el público. De todos modos, hay un stand de Espacio Juntarnos, en el que se recaudan fondos destinados a esa fundación solidaria.


11:36 hs

Resultados de los primeros partidos

Los Tarcos (Off) 14-Los Teros (Gulero 7) 21

Tigres de Salta (La Argentina) 23-Aguará Guazú (Municipalidad de Aguilares) 17

Cardenales (Lysoform) 24- Santiago Lawn Tennis (A Nation) 7
Temas Tafí del ValleLos Tarcos Rugby ClubCardenales Rugby ClubSeven Tafí del ValleAguará GuazúArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Seguí en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle a través de LA GACETA

Seguí en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle a través de LA GACETA

San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy se midieron en La Ciudadela: cómo le fue al Santo en los amistosos

San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy se midieron en La Ciudadela: cómo le fue al "Santo" en los amistosos

Pulga Rodríguez podría jugar en Ñuñorco: cuándo se define y desde cuándo entrenaría

"Pulga" Rodríguez podría jugar en Ñuñorco: cuándo se define y desde cuándo entrenaría

Atlético Tucumán recibe esta noche a Huracán: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán recibe esta noche a Huracán: hora, TV y formaciones

Rybakina venció a Sabalenka en tres sets y conquistó el Abierto de Australia

Rybakina venció a Sabalenka en tres sets y conquistó el Abierto de Australia

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Comentarios