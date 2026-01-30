Secciones
Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán

El observador meteorológico, Cristofer Brito, anticipó un comienzo de mes con precipitaciones y advirtió que, aunque continuarán las tormentas, estarán más espaciadas en el tiempo.

Hace 2 Hs

El cierre de enero y el comienzo de febrero estarán marcados por nuevas precipitaciones en Tucumán. Así lo confirmó este viernes a LA GACETA el observador meteorológico Cristofer Brito, quien advirtió que un frente frío ingresará a la provincia durante la noche del sábado y provocará lluvias y tormentas durante el fin de semana.

“Enero finaliza como venía hasta ahora, con lluvias. Un frente frío va a ingresar el sábado por la noche y el domingo primero de febrero vamos a tener precipitaciones en toda la provincia”, explicó. En ese sentido, el especialista señaló que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, vigente desde mañana a la noche y al menos hasta el mediodía del domingo, que abarca a todo el territorio tucumano.

Respecto a cómo continuará el mes, Brito indicó que febrero mantendrá condiciones de calor y humedad, aunque con lluvias menos consecutivas. “Después de las precipitaciones del domingo vamos a tener entre cuatro y cinco días con buen tiempo, con nubosidad variable y lluvias prácticamente nulas. Recién hacia el viernes o sábado siguiente podrían volver las precipitaciones, asociadas a otro frente frío”, detalló.

Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO

Si bien las tormentas seguirán presentes, el meteorólogo aclaró que estarán más espaciadas en el tiempo, aunque podrían ser intensas. “La humedad y el calor, que son el principal alimento de las tormentas, van a seguir estando, sobre todo la próxima semana”, remarcó.

En cuanto al panorama climático general, Brito aseguró que el país atraviesa una etapa de neutralidad climática, sin fenómenos extremos como El Niño o La Niña. “Las condiciones actuales son las que deberían darse normalmente. Las precipitaciones están por encima de lo habitual, pero las temperaturas se mantienen dentro de valores normales”, sostuvo.

Incluso destacó que el verano tucumano fue menos agobiante que en otros años. “Tuvimos muy pocos días con temperaturas superiores a los 35 grados y solo en dos oportunidades llegamos a los 40. En líneas generales, fue un verano bastante normal”, señaló.

El dato sobresaliente, según Brito, fue la cantidad de agua caída. “En algunos puntos de la provincia, como Monteros o Concepción, en un solo mes llovió lo que suele llover en casi medio año. En el aeropuerto estamos cerrando enero con cerca de 300 milímetros, lo que es un registro muy significativo”, concluyó.

