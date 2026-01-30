Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán

“Enero finaliza como venía hasta ahora, con lluvias. Un frente frío va a ingresar el sábado por la noche y el domingo primero de febrero vamos a tener precipitaciones en toda la provincia”, explicó. En ese sentido, el especialista señaló que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, vigente desde mañana a la noche y al menos hasta el mediodía del domingo, que abarca a todo el territorio tucumano.