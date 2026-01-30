Los Nocheros respondieron las críticas en Corrientes: "Los chamameceros son más cerrados que tuje de muñeca"

"No somos un grupo de chamamé"

Ehizaguirre reveló que, durante años, rechazaron invitaciones para participar del festival porque la comisión organizadora les exigía cantar exclusivamente chamamé. "Hemos dicho que no y no hemos ido. Nos han hablado Los Alonsitos (Ariel Báez y Marcelo Roselli) diciendo: 'Vengan porque la gente los quiere tener', y les aclaramos que no era como la comisión quería", relató el músico.