Lázaro Caballero y el Indio Rojas brillarán bajo la Luna de Cosquín

La cuarta Luna de Cosquín seducirá esta noche en vivo y en directo, tanto a quienes puedan estar en la plaza Próspero Molina (con capacidad para 11.800 espectadores) como quienes sigan la edición 66 del Festival Nacional de Folclore a la distancia, gracias a la transmisión en directo de la TV Pública en el programa “Se siente Argentina”.
La pantalla oficial propone dos segmentos sucesivos. A las 21 tiene lugar “La previa”, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne y con “móviles para compartir las vivencias del público, el testimonio de los artistas antes de subir al escenario y los momentos imperdibles”; y una hora más tarde y hasta las 3 de la madrugada, luego de el tradicional llamado “¡Aquí Cosquín, capital nacional del folklore!”, se ponen al aire los recitales más importantes de cada jornada hasta su finalización de este domingo. “Esta propuesta cultural y federal reúne en la pantalla los festivales y las fiestas nacionales en una programación en vivo y con programas especiales”, se avisa, ya que -aparte de Cosquín- se emiten otros eventos. También se pueden ver on line las actuaciones por el canal oficial de YouTube del festival.
En lo económico, quien quiera estar en una butaca tendrá una de las noches más baratas en suelo cordobés. Los precios van de los $89.000 en el sector más caro, a los $26.000 en el más barato. Hay restricciones para el ingreso, porque no se pueden llevar grabadoras de audio o video, cámaras fotográficas profesionales, botellas de vidrio, bebidas alcohólicas, comida, pirotecnia, conservadora, reposera o un coche grande de bebé.
La agenda para hoy anuncia al formoseño Lázaro Caballero, con su selección de chamamé; la coplera salteña Mariana Carrizo; el dúo santiagueño Orellana-Lucca y Lucio El Indio Rojas como número principal. También participarán La Cruzada (fue el grupo destacado de los Espectáculos Callejeros de 2025); Paquito Ocaño (recientemente elegido Consagración en el festival de Jesús María); Micaela Chauque (la jujeña estará el viernes de la próxima semana en Lo de la Paliza); Joel Hernández y Gualicho. La grilla la completarán La Sajuriana (mejor conjunto de malambo del Pre-Cosquín de este año) y Madera Mineral (elegido dúo vocal en el Pre-Cosquín), junto a las delegaciones oficiales de Bolivia y de Santiago del Estero.