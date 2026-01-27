Lázaro Caballero y el Indio Rojas brillarán bajo la Luna de Cosquín

La pantalla oficial propone dos segmentos sucesivos. A las 21 tiene lugar “La previa”, conducido por Coki Ramírez y Marcelo Iribarne y con “móviles para compartir las vivencias del público, el testimonio de los artistas antes de subir al escenario y los momentos imperdibles”; y una hora más tarde y hasta las 3 de la madrugada, luego de el tradicional llamado “¡Aquí Cosquín, capital nacional del folklore!”, se ponen al aire los recitales más importantes de cada jornada hasta su finalización de este domingo. “Esta propuesta cultural y federal reúne en la pantalla los festivales y las fiestas nacionales en una programación en vivo y con programas especiales”, se avisa, ya que -aparte de Cosquín- se emiten otros eventos. También se pueden ver on line las actuaciones por el canal oficial de YouTube del festival.