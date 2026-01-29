“El jazz y el folclore son músicas hermanas, que tienen la misma raíz”

- El nuevo enfoque respecto a lo que vengo haciendo es fundamentalmente tratar de no tocar en vivo igual a que como fue grabado el tema. Me gusta que suene como es en el momento del recital, en el presente mismo que se está construyendo la música. El martes hemos estado grabando en el estudio de Manolo Salguero un nuevo disco que va a salir en marzo, espero; lo conforman músicas folclóricas y algunas que combiné con la electrónica y que después terminan yendo siempre hacia el jazz y la improvisación, no a lo comercial. Es una música en la cual cada uno que le esté tocando puede dar lo mejor de sí en cuanto a lo que percibe y a lo que está escuchando en el contexto musical. Básicamente, ese es mi horizonte, es hacia donde estoy yendo, lo más libre, con armonías que pueden ser variadas, de muchos o pocos acordes, pero siempre buscando que no tengan la forma tradicional.