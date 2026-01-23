La dura historia detrás de "Seguir viviendo sin tu amor": a quién dedicó Spinetta el tema que marcó su carrera

Pronto se enamoraron intensamente y se casaron en 1976, año en el que también nació su primer hijo, Dante. La relación amorosa tendría su separación definitiva en 1995, tan solo cuatro años después de que el single viera la luz. En ese sentido, la canción ya vislumbraba el sentir personal y la intimidad familiar del autor. Precisamente en 1991, año del lanzamiento del disco, nacería la hija menor del matrimonio: Vera. En años recientes, ella utilizó su cuenta de Instagram para recordar a sus padres con emotivos mensajes que rememoran tanto el legado de Luis como la partida de Patricia.