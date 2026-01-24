Empieza Cosquín con una muy acotada presencia tucumana

A su vez, en el club Defensores de El Mollar de esa villa turísticas tendrá lugar hoy y mañana una nueva edición del Festival Nacional de la Verdura. Esta noche se presentarán en vivo Los 3 del Río, Las 4 Cuerdas, La Yunta, Los Nuevos Cantores del Alba, Los del Barrio, Adriana Rojas, Juliana Córdoba, Abigail Tolaba, Randeros, Achalay y Los del Valle, junto a la intervención de academias tradicionalistas de danza y copleros y copleras. Mañana la agenda la encabezarán Lázaro Caballero en folclore y Enrique Maza con guaracha santiagueña, entre otros.