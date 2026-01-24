Empieza Cosquín con una muy acotada presencia tucumana

“Aquí Cosquín” es la consigna que se transforma en llamado cada año en esa localidad cordobesa, para dar inicio a cada una de las nueve lunas de la mayor fiesta folclórica nacional.
Entre esta noche y el 1 de febrero se celebrará la 66ª edición del tradicional encuentro en la plaza Próspero Molina, en el corazón del Valle de Punilla, donde se reúne los artistas más convocantes de los ritmos argentinos y delegaciones internacionales y de distintas provincias del país. Quienes no puedan viajar, tienen la oportunidad de seguir la parte principal del evento por la TV Pública, todas las noches.
Durante varios años, Tucumán envió su propia propuesta oficial, con espectáculos organizados desde el Ente Cultural y dentro de una presencia institucional que era considerada como parte de una embajada artística en el segmento Postales de Provincia, en horario televisado.
Esta vez, se optó por organizar oficialmente la sede del Pre-Cosquín y enviar a los ganadores locales a la competencia federal nacional; luego de varias instancias, los vencedores pasan a integrar la grilla del festival. Lamentablemente, ninguno de los seleccionados localmente se impuso en los distintos rubros.
Así, la presencia tucumana está restringida considerablemente. En la cartelera sólo figuran dos artistas de la provincia: la violinista Adriana Rojas (participará en la noche del viernes 30) y la cantante Melina Cabocota (estará al día siguiente, dentro de la instancia Cacharpaya, a la madrugada). A ellas se puede sumar Kimsa Juy, el grupo jujeño cuyos integrantes están radicados en Tucumán, que participarán en la Cacharpaya de esta madrugada junto con el catamarqueño Emilio Morales, entre otros.
La jornada inaugural tendrá otra presencia de la región, en la voz del salteño Christian Herrera, que obtuvo el premio Consagración el año pasado. También subirán al escenario Atahualpa Yupanqui Jairo, Jorge Rojas, Los Manseros Santiagueños, el también santiagueño Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala (Revelación 2025) y la delegación de Santa Fe, junto a quienes se impusieron en el Pre-Cosquín: la jujeña Wara Calpachay (mejor solista) y los chaqueños de Trinar (grupo vocal).
Pero, sin lugar a dudas, el nombre más rutilante de hoy es la peruana Susana Baca, quien intervendrá por primera vez en Cosquín con su repertorio de música latinoamericana. La cantora ganó el Grammy a la Excelencia Musical el año pasado, precedido de otras tres estatuillas de los Grammy Latinos. Compositora, investigadora de los ritmos afroamericanos y educadora, fue ministra de Cultura de su país en 2011 y Presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura de la OEA.
Las entradas para hoy y las noches más convocantes van desde los $32.000 hasta los $115.000; mientras que para el 27, 29 y 30 oscilan de los $28.000 a los $89.000.
Agenda local
En simultáneo con la fiesta mayor del folclore nacional, Tucumán tiene su propia agenda dedicada a los ritmos norteños y con artistas locales, de la región y nacionales.
San Pedro de Colalao disfrutará esta noche, desde las 20 y en el Club San Pedro, de su tradicional Fiesta Nacional de la Humita, un encuentro que vincula lo artístico y lo gastronómico y que incluye una competencia para definir a la mejor preparación de ese plato tradicional en su cuarta edición. Habrá 14 participantes que tendrán una hora para cocinar su humita y luego un jurado de expertos y periodistas definirán al ganador, con la intervención del público.
Tras el anuncio, comenzarán los shows en vivo, con las actuaciones del Indio Lucio Rojas, Damián Córdoba, Paola Arias, Vidaleros, Emanuel Camacho, Changuito Sanpedreño, Nahuel Mendiolar y Pedro Acosta y el aporte popular de la cumbia y el cuarteto de los grupos Instinto y Trópico.
A su vez, en el club Defensores de El Mollar de esa villa turísticas tendrá lugar hoy y mañana una nueva edición del Festival Nacional de la Verdura. Esta noche se presentarán en vivo Los 3 del Río, Las 4 Cuerdas, La Yunta, Los Nuevos Cantores del Alba, Los del Barrio, Adriana Rojas, Juliana Córdoba, Abigail Tolaba, Randeros, Achalay y Los del Valle, junto a la intervención de academias tradicionalistas de danza y copleros y copleras. Mañana la agenda la encabezarán Lázaro Caballero en folclore y Enrique Maza con guaracha santiagueña, entre otros.
También en El Mollar, pero en la Hostería de FEIA, habrá una nueva noche de la Circus Peña.
Mientras que hay eventos que se mantienen y realizan en la provincia, otros serán reprogramados por las complicadas situaciones climáticas de los últimos días. Así lo decidió la Comuna de Raco, que cambiará de día la noche artística de la XXX Fiesta del Caballo Cerreño, programada inicialmente para el sábado 31. “Próximamente comunicaremos la fecha que determinaremos para tan importante evento. No obstante, informamos que las pruebas ecuestres organizadas por el Club de Veraneantes se realizan de acuerdo a su programación”, para esa jornada, según anunció la organización.