La filosofía que sostiene a Aguará Guazú desde sus inicios

El club del sur tucumano afrontará el Seven de Tafí del Valle como parte de un proceso más amplio, con énfasis en el trabajo colectivo, la preparación física y el compromiso con el grupo.

CAMPEONES. Aguará Guazú fue el ganador del seven de Catamarca. CAMPEONES. Aguará Guazú fue el ganador del seven de Catamarca.
Hace 2 Hs


El Seven de Tafí del Valle marcará un nuevo capítulo para Aguará Guazú, que llegará al tradicional torneo con una base consolidada y una idea clara de trabajo. El equipo estará conducido por Roberto Risso, head coach del plantel superior, acompañado por Nicolás Sanagua, entrenador de tres cuartos.

A la par del nacimiento de Aguará Guazú, también comenzó a formarse su actual conducción deportiva. Risso y Sanagua transitaron el crecimiento del club desde su fundación allá por el año 2007, primero como jugadores y luego como entrenadores, atravesando cada etapa del proceso. Esa trayectoria compartida explica, en gran parte, la coincidencia en su manera de entender el rugby. Ambos sostienen una misma filosofía basada en el trabajo sostenido, la responsabilidad individual y la construcción de un grupo unido, donde el rendimiento deportivo aparece como consecuencia natural de un compromiso cotidiano con el club y con quienes lo representan.

La preparación para el certamen no se dio de manera aislada. Aguará viene de recorrer el circuito de seven durante todo el año pasado y no interrumpió los entrenamientos desde el cierre de la temporada. “No hemos dejado de entrenar nunca. Terminó el campeonato y arrancamos con el circuito de seven. Es prácticamente la misma base de jugadores”, contó Sanagua, que afrontará su primer Seven de Tafí como entrenador.

HEAD COACH. Roberto Risso dando indicaciones a sus jugadores. HEAD COACH. Roberto Risso dando indicaciones a sus jugadores.

Para el torneo, el plantel viajará completo el viernes al mediodía y se alojará en cabañas, una decisión que apunta a fortalecer el grupo más allá de lo deportivo. “Que estén todos juntos es clave. Incluso van a ir jugadores que no participan del seven, para acompañar. Eso también es parte del proceso”, explicó.

Desde lo deportivo, el cuerpo técnico se apoya en una estructura amplia, con roles bien definidos. Risso lidera la planificación general y la toma de decisiones, mientras que Sanagua se enfoca en destrezas individuales y el trabajo específico de backs. “Trabajar en equipo es mucho mejor. Cada uno se especializa y eso potencia el crecimiento de los chicos”, remarcó Nicolás.

El Seven de Tafí también representa un desafío físico particular. La altura y la exigencia del formato obligan a una preparación específica, algo que Sanagua conoce desde su experiencia como jugador. “La recuperación del oxígeno se hace difícil. Hoy los chicos están mucho más preparados que antes para esa exigencia”, analizó Sanagua.

Esa presencia constante en el formato reducido no es casual. Aguará es uno de los equipos que recorre año tras año los distintos seven de la región, una experiencia que les permitió ganar rodaje y competitividad. Dentro de ese camino reciente aparece un logro que reforzó la confianza del grupo: el título obtenido en el Seven de Catamarca. “Jugamos muchos seven todos los veranos y eso te va dando oficio. En Catamarca se nos dio y fue una linda confirmación de lo que venimos haciendo”, contó Sanagua.

Risso, por su parte, lleva esa exigencia al plano personal. Convencido de que el ejemplo es parte del liderazgo, se impone rutinas físicas propias para acompañar el esfuerzo del plantel. “Soy loco de la pileta, amo nadar. A veces, cuando estoy nadando, me digo que si no completo los mil metros no salimos campeones y eso me motiva más”, relató entre risas. Su exigencia personal es aún mayor a la que tiene para con su plantel. “Tengo que estar al nivel de los jugadores, física y mentalmente, y transmitirles esa energía”, explicó.

EL STAFF. El equipo de trabajo que día a día permite al equipo entrenar y jugar con normalidad. EL STAFF. El equipo de trabajo que día a día permite al equipo entrenar y jugar con normalidad.

Más allá del resultado, el objetivo es competir al máximo nivel posible y representar al club y a la ciudad de Aguilares con identidad. “Lo único que les pido es compromiso y respeto. El esfuerzo que hacen todos los días es enorme”, sostuvo Risso.

Su recorrido personal también está atravesado por la historia del club: están desde el inicio, fueron jugadores y hoy entrenadores. En ese camino, destacaron el aporte del resto del staff y agradecieron el trabajo de Walter Barrionuevo como manager y de Jorge Brandan como utilero. “Son Parte importante del proceso, nos facilitan la vida y merecen reconocimiento”, concluyó Risso

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral
El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

"Mirkin falta a la verdad": el contundente comunicado de la ex CD de San Martín

Malas noticias en San Martín de Tucumán: los estudios arrojaron que "Chuny" Moreno será baja por mucho tiempo

El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral

Del amor heredado a un presente que siempre soñó: la historia íntima de Víctor Salazar con San Martín de Tucumán

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba

