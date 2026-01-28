La filosofía que sostiene a Aguará Guazú desde sus inicios

A la par del nacimiento de Aguará Guazú, también comenzó a formarse su actual conducción deportiva. Risso y Sanagua transitaron el crecimiento del club desde su fundación allá por el año 2007, primero como jugadores y luego como entrenadores, atravesando cada etapa del proceso. Esa trayectoria compartida explica, en gran parte, la coincidencia en su manera de entender el rugby. Ambos sostienen una misma filosofía basada en el trabajo sostenido, la responsabilidad individual y la construcción de un grupo unido, donde el rendimiento deportivo aparece como consecuencia natural de un compromiso cotidiano con el club y con quienes lo representan.