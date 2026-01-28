La filosofía que sostiene a Aguará Guazú desde sus inicios

El Seven de Tafí del Valle marcará un nuevo capítulo para Aguará Guazú, que llegará al tradicional torneo con una base consolidada y una idea clara de trabajo. El equipo estará conducido por Roberto Risso, head coach del plantel superior, acompañado por Nicolás Sanagua, entrenador de tres cuartos.
A la par del nacimiento de Aguará Guazú, también comenzó a formarse su actual conducción deportiva. Risso y Sanagua transitaron el crecimiento del club desde su fundación allá por el año 2007, primero como jugadores y luego como entrenadores, atravesando cada etapa del proceso. Esa trayectoria compartida explica, en gran parte, la coincidencia en su manera de entender el rugby. Ambos sostienen una misma filosofía basada en el trabajo sostenido, la responsabilidad individual y la construcción de un grupo unido, donde el rendimiento deportivo aparece como consecuencia natural de un compromiso cotidiano con el club y con quienes lo representan.
La preparación para el certamen no se dio de manera aislada. Aguará viene de recorrer el circuito de seven durante todo el año pasado y no interrumpió los entrenamientos desde el cierre de la temporada. “No hemos dejado de entrenar nunca. Terminó el campeonato y arrancamos con el circuito de seven. Es prácticamente la misma base de jugadores”, contó Sanagua, que afrontará su primer Seven de Tafí como entrenador.
Para el torneo, el plantel viajará completo el viernes al mediodía y se alojará en cabañas, una decisión que apunta a fortalecer el grupo más allá de lo deportivo. “Que estén todos juntos es clave. Incluso van a ir jugadores que no participan del seven, para acompañar. Eso también es parte del proceso”, explicó.
Desde lo deportivo, el cuerpo técnico se apoya en una estructura amplia, con roles bien definidos. Risso lidera la planificación general y la toma de decisiones, mientras que Sanagua se enfoca en destrezas individuales y el trabajo específico de backs. “Trabajar en equipo es mucho mejor. Cada uno se especializa y eso potencia el crecimiento de los chicos”, remarcó Nicolás.
El Seven de Tafí también representa un desafío físico particular. La altura y la exigencia del formato obligan a una preparación específica, algo que Sanagua conoce desde su experiencia como jugador. “La recuperación del oxígeno se hace difícil. Hoy los chicos están mucho más preparados que antes para esa exigencia”, analizó Sanagua.
Esa presencia constante en el formato reducido no es casual. Aguará es uno de los equipos que recorre año tras año los distintos seven de la región, una experiencia que les permitió ganar rodaje y competitividad. Dentro de ese camino reciente aparece un logro que reforzó la confianza del grupo: el título obtenido en el Seven de Catamarca. “Jugamos muchos seven todos los veranos y eso te va dando oficio. En Catamarca se nos dio y fue una linda confirmación de lo que venimos haciendo”, contó Sanagua.
Risso, por su parte, lleva esa exigencia al plano personal. Convencido de que el ejemplo es parte del liderazgo, se impone rutinas físicas propias para acompañar el esfuerzo del plantel. “Soy loco de la pileta, amo nadar. A veces, cuando estoy nadando, me digo que si no completo los mil metros no salimos campeones y eso me motiva más”, relató entre risas. Su exigencia personal es aún mayor a la que tiene para con su plantel. “Tengo que estar al nivel de los jugadores, física y mentalmente, y transmitirles esa energía”, explicó.
Más allá del resultado, el objetivo es competir al máximo nivel posible y representar al club y a la ciudad de Aguilares con identidad. “Lo único que les pido es compromiso y respeto. El esfuerzo que hacen todos los días es enorme”, sostuvo Risso.
Su recorrido personal también está atravesado por la historia del club: están desde el inicio, fueron jugadores y hoy entrenadores. En ese camino, destacaron el aporte del resto del staff y agradecieron el trabajo de Walter Barrionuevo como manager y de Jorge Brandan como utilero. “Son Parte importante del proceso, nos facilitan la vida y merecen reconocimiento”, concluyó Risso