Con experiencia y un grupo numeroso, Jockey de Salta vuelve a Tafí del Valle

Jockey Club de Salta volverá a ser protagonista del Seven de Tafí del Valle con una delegación numerosa y un plantel con experiencia. El equipo estará coordinado por Martín de la Arena, manager del club, quien destacó el trabajo previo y el valor que tiene Tafí dentro del calendario de Seven.
La preparación comenzó tras un breve receso luego de la postemporada. “Tenemos un equipo con experiencia, algo de juventud, pero estamos muy bien. Los chicos descansaron bien y ahora nos volvimos a juntar”, explicó de la Arena. Durante la última semana, el plantel entrenó en varias jornadas para ajustar detalles y llegar en condiciones óptimas. “La semana pasada fue más intensa y en esta ya bajamos un poco la carga para llegar con las piernas frescas”, contó.
El viaje a Tafí del Valle está previsto para el viernes después del almuerzo, en vehículos particulares, con la intención de instalarse temprano y comenzar a vivir el torneo desde el día previo. La delegación será de 25 personas: los 12 jugadores que disputarán el Seven, un staff de cinco integrantes y otros jugadores del club que acompañarán al grupo. “Ya se generó una mística con este Seven. Muchos chicos que no juegan igual quieren ir a acompañar, compartir y estar cerca del equipo”, relató.
La experiencia es uno de los puntos fuertes del plantel. Jockey participó en varias ediciones del torneo y gran parte del grupo que viajará a Tafí ya disputó el Seven en el pasado. “Muchos de los chicos jugaron una final hace dos o tres años y otros están en el seleccionado. A eso se suman jugadores con experiencia como Baltazar García, que el año pasado estuvo con Tarucas”, detalló el manager.
Para Martín de la Arena, el Seven de Tafí tiene un atractivo especial que va más allá del resultado. “Admiramos la manera en que el tucumano vive el rugby. Este Seven tiene mucha competencia y un marco espectacular. Siempre se arman muy buenos partidos y el ambiente que se genera es increíble”, sostuvo. El año pasado, el manager vivió su primera experiencia en Tafí como entrenador. “Fui por primera vez y me quedé enamorado, por eso este año le dimos un lugar importante en el calendario”, confesó.
Con experiencia, una base consolidada y un fuerte sentido de grupo, Jockey Club de Salta llegará a Tafí del Valle dispuesto a competir, sabiendo que el Seven es una fiesta del rugby, pero también una exigente prueba deportiva que se define en un solo día.