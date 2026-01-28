“Cucusa” Gravano, el seven y una historia que se repite cada enero

Entre recuerdos de finales, procesos largos y títulos, aparece una historia íntima que atraviesa cada participación. Gravano confesó que durante años sostuvo una cábala muy particular. “Cuando pasábamos a instancias finales me iba a caminar un rato con mi mujer entre partido y partido. Era de hierro la 'flaca', dejaba todo por vernos a mí y a los chicos”, relató. Marcela, su compañera, lamentablemente falleció durante la pandemia, pero la costumbre permanece. “Era mi momento de distenderme un poco antes de una semifinal o una final. Hoy encuentro algo de paz en ese recuerdo”, contó, con emoción contenida.