Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Usar agua oxigenada en el inodoro una vez por semana puede ayudar a limpiar, desinfectar y reducir malos olores. Qué efectos tiene, para qué sirve y qué precauciones conviene considerar.

Por Mercedes Mosca Hace 29 Min

En la búsqueda de alternativas simples y económicas para la limpieza del hogar, el agua oxigenada aparece como uno de los productos más recomendados. Aunque suele asociarse al botiquín de primeros auxilios, cada vez más personas la utilizan para tareas domésticas, especialmente en el baño. Entre los usos más comentados se destaca el hábito de tirarla en el inodoro una vez por semana.

Este método casero despierta curiosidad por sus posibles beneficios: desde la eliminación de bacterias hasta la reducción de manchas y olores persistentes. Sin embargo, también surgen dudas sobre su eficacia real y sobre si es seguro incorporarlo a la rutina de limpieza. Qué ocurre al aplicar agua oxigenada en el inodoro, para qué sirve y qué aspectos conviene tener en cuenta antes de hacerlo de manera habitual.

Por qué recomiendan tirar agua oxigenada en el inodoro una vez por semana

Usar agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) en el inodoro una vez por semana se ha vuelto un consejo popular para mejorar la higiene del baño y reducir la necesidad de productos de limpieza más agresivos. Este líquido, que muchas personas ya tienen en sus hogares, destaca por sus propiedades antimicrobianas: logra eliminar bacterias, virus y otros microorganismos que suelen acumularse en la superficie del inodoro, un lugar donde con frecuencia se concentran gérmenes. 

Además de su acción desinfectante, el agua oxigenada ayuda a neutralizar malos olores, manteniendo el baño más fresco por más tiempo. Su efecto oxidante también contribuye a prevenir la formación de manchas amarillas y depósitos de sarro, que suelen ser difíciles de retirar con solo agua o limpieza superficial. Por eso, verter una taza de agua oxigenada en la taza del inodoro, dejarla actuar y luego frotar con un cepillo puede facilitar el mantenimiento semanal y reducir la acumulación de suciedad sin recurrir a químicos más fuertes.

Cómo usar agua oxigenada para limpiar el inodoro

- Tirar una taza de agua oxigenada de forma directa en la taza del inodoro.

- Dejar actuar al menos 20 minutos para que haga efecto.

- Frotar suave con el cepillo y enjuagar con agua.

