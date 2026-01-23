Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Además de su acción desinfectante, el agua oxigenada ayuda a neutralizar malos olores, manteniendo el baño más fresco por más tiempo. Su efecto oxidante también contribuye a prevenir la formación de manchas amarillas y depósitos de sarro, que suelen ser difíciles de retirar con solo agua o limpieza superficial. Por eso, verter una taza de agua oxigenada en la taza del inodoro, dejarla actuar y luego frotar con un cepillo puede facilitar el mantenimiento semanal y reducir la acumulación de suciedad sin recurrir a químicos más fuertes.