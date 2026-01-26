El truco casero con vinagre y agua para eliminar las arrugas de la ropa sin plancha

Un truco casero empezó a circular con fuerza en redes sociales y llamó la atención de quienes buscan soluciones prácticas para el cuidado de la ropa. Se trata de una fórmula simple, económica y amigable con el ambiente que promete reducir las arrugas sin depender exclusivamente de la plancha. El método fue difundido por el ingeniero químico Diego Fernández y rápidamente se volvió viral por su efectividad.
La propuesta apunta a un problema cotidiano: prendas que, aun después del lavado, quedan rígidas o con marcas difíciles de quitar. Según explicó el especialista, muchas de esas arrugas se deben a residuos de detergente que permanecen en las fibras de la tela. Para resolverlo, sugiere el uso de vinagre blanco diluido, un ingrediente que actúa como suavizante natural y ayuda a devolverle flexibilidad a la ropa.
La preparación no lleva más de unos minutos y requiere pocos elementos. A medio litro de agua se le agrega una cucharada de vinagre blanco y una pequeña cantidad de glicerina, un producto fácil de conseguir en farmacias o dietéticas. Una vez mezclados y agitados, el líquido queda listo para usarse como spray sobre las prendas limpias.
El modo de aplicación también es sencillo. Con la ropa extendida, se pulveriza la solución sobre las zonas más arrugadas y luego se alisa la tela con la mano o con un paño seco. En muchos casos, dejar secar al aire es suficiente para notar el cambio. Si se busca un acabado más prolijo, se puede pasar la plancha de manera suave, aprovechando que las fibras ya están más relajadas.
El vinagre cumple un rol clave al suavizar la tela y eliminar restos de jabón, mientras que la glicerina ayuda a retener la humedad necesaria para que la prenda recupere su forma natural. El resultado es una ropa más lisa, con mejor caída y una textura agradable al tacto.
Más allá del efecto inmediato, este truco casero se destaca por su perfil sustentable. Al evitar productos industriales, aerosoles o el uso excesivo de energía, se convierte en una alternativa interesante para quienes buscan reducir el impacto ambiental sin resignar comodidad en el día a día.