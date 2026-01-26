El truco casero con vinagre y agua para eliminar las arrugas de la ropa sin plancha

El modo de aplicación también es sencillo. Con la ropa extendida, se pulveriza la solución sobre las zonas más arrugadas y luego se alisa la tela con la mano o con un paño seco. En muchos casos, dejar secar al aire es suficiente para notar el cambio. Si se busca un acabado más prolijo, se puede pasar la plancha de manera suave, aprovechando que las fibras ya están más relajadas.