¿Cómo estará el tiempo en Tafí del Valle durante el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 30 de enero, que abarca amplias zonas de Tucumán. El aviso advierte sobre la posibilidad de tormentas fuertes, algunas de ellas localmente severas, con fenómenos asociados como intensa actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y precipitaciones abundantes en cortos períodos.