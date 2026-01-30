Secciones
¿Cómo estará el tiempo en Tafí del Valle durante el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fenómenos de intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento.

Hace 13 Min

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 30 de enero, que abarca amplias zonas de Tucumán. El aviso advierte sobre la posibilidad de tormentas fuertes, algunas de ellas localmente severas, con fenómenos asociados como intensa actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Según el pronóstico oficial, los valores de lluvia acumulada podrían oscilar entre 20 y 45 milímetros, aunque no se descarta que estos registros sean superados de manera puntual, especialmente en áreas vulnerables.

Las zonas alcanzadas por la alerta incluyen Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y diversas zonas bajas de los departamentos Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Atención especial en Tafí del Valle

Más allá del alerta vigente para este viernes, la situación genera particular atención en Tafí del Valle, donde los pronósticos anticipan un escenario de inestabilidad persistente durante el sábado 31 y el domingo 1 de febrero, con lluvias fuertes y tormentas eléctricas. Las lluvias podrías extenderse, incluso, hasta el martes.

Si bien Tafí del Valle no figura dentro de las zonas bajas incluidas en el alerta amarillo, las características geográficas del valle, sumadas a lluvias intensas en cortos períodos, pueden provocar crecidas repentinas de ríos y arroyos, anegamientos temporarios y complicaciones en caminos de acceso.

El fin de semana coincide además con un período de alta afluencia turística, por lo que se recomienda a visitantes y residentes extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante tormentas, no circular por caminos inundados y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

