¿Cuál será el último ser vivo en la Tierra?: la especie que sobrevivirá al apocalipsis, según un nuevo estudio

Nuestro planeta pasó a lo largo de años por escenarios que parecían definitivos. Durante sus aproximados 3.700 millones de años de vida, más de tres cuartas partes de las especies existentes fueron eliminadas. Sin embargo, hace 250 millones de años se produjo el episodio más crítico: alrededor del 90% de las especies desaparecieron en la extinción del Pérmico. Aun así, tras apenas unos millones de años, la vida se reorganizó y siguió adelante, lo que llevó a los científicos a preguntarse: cuando la humanidad desaparezca, ¿qué criatura será la última en quedar en pie?