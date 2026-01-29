Secciones
Test de personalidad: elegí un cubierto y descubrí qué revela sobre tu forma de ser

Un desafío entretenido que se volvió viral en las redes sociales. Tenedor o cuchara ¿cuál preferís?

De forma entretenida y dinámica, los test de personalidad son retos que nos ayudan a conocer aspectos de nuestra forma de ser que quizás nunca supimos observar con claridad. En este marco, el desafío de hoy nos habla de cómo nos encontramos en la actualidad, ya que tiene que ver con las energías del momento, y de qué manera enfrentamos las pruebas que se nos presentan en la vida.

Para hacer el test, primero debes observar la imagen y elegir, sin pensar mucho, entre el tenedor y la cuchara. Una vez que tengas tu elección, en los resultados conocerás cuál es el aspecto de tu personalidad que sobresale y se destaca entre los demás.

Cuchara o tenedor, ¿cuál elegís?

Resultado del test de personalidad

Tenedor

La elección del tenedor indica que probablemente tenés mucha determinación y vas hacia lo que querés sin dudar. Sos una persona que tiene mucha dignidad, por lo que no abarcas más de lo que podés y te centras en lo que necesitas.

Cuchara

Si elegiste este cubierto es probable que la determinación que tenés aumente o disminuya por períodos, pero indica que siempre buscas abarcar demasiado. Para vos es importante lograr más de lo que te propones, entonces constantemente apuntas a metas muy difíciles, que a veces terminan dañando tu autoestima.

