Video: así se escucha el escalofriante sonido del campo magnético de la Tierra
Científicos lograron transformar las variaciones del campo magnético de la Tierra en un sonido inquietante a partir de datos de la Agencia Espacial Europea. El audio reconstruye cómo se comportó el planeta durante un evento extremo ocurrido hace 41.000 años.
Cuatro años atrás, geofísicos consiguieron traducir las alteraciones del campo magnético de la Tierra en una experiencia sonora utilizando información científica. La representación, basada en registros de la misión Swarm de la Agencia Espacial Europea (ESA), genera un audio perturbador que evoca el quiebre de la madera y el impacto entre rocas.
Esta reconstrucción sonora remite a eventos ocurridos en el pasado remoto, como la inversión del campo magnético denominada evento de Laschamps, registrada hace aproximadamente 41.000 años. La sonificación permite a los especialistas interpretar con mayor intuición cómo se comportó el campo magnético durante ese momento extremo.
Así lograron convertir el campo magnético de la Tierra en un sonido audible
El estudio, realizado por el Centro Alemán de Geociencias (GFZ) junto a la Universidad Técnica de Dinamarca, se apoyó en años de registros continuos del campo geomagnético. Este campo se origina en el movimiento de metales líquidos, principalmente hierro y níquel, en el núcleo terrestre y se proyecta miles de kilómetros más allá del planeta, donde funciona como una barrera frente a la radiación solar.
Con esos datos, los investigadores analizaron las variaciones en la intensidad y orientación del campo y las transformaron en sonidos a través de técnicas de sonificación, que convierten los cambios físicos en frecuencias audibles.