Video: así se escucha el escalofriante sonido del campo magnético de la Tierra

El estudio, realizado por el Centro Alemán de Geociencias (GFZ) junto a la Universidad Técnica de Dinamarca, se apoyó en años de registros continuos del campo geomagnético. Este campo se origina en el movimiento de metales líquidos, principalmente hierro y níquel, en el núcleo terrestre y se proyecta miles de kilómetros más allá del planeta, donde funciona como una barrera frente a la radiación solar.