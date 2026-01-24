“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

“Carlos”, o “El Paraguayo”, es un nombre que se repite en la investigación del crimen de Érika Álvarez . La Policía incorporó nuevos indicios para confirmar su existencia e intensificó su búsqueda tanto en la provincia como en otras partes del país.
Varios testigos lo describieron como un “narcotraficante pesado”, de origen extranjero -paraguayo o brasileño-, que se habría refugiado en Tucumán debido a un pedido de captura internacional por las actividades ilícitas que desarrollaba.
Un testigo cuya identidad se mantiene en reserva lo señaló como la persona que le entregaba flores de marihuana a Érika para su comercialización. Sin embargo, otros allegados a la víctima desmintieron esa versión y aseguraron que “El Paraguayo” se había alejado de ella a raíz de los problemas de adicción que Érika atravesaba.
Otro de los entrevistados por la Policía sostuvo que “Carlos” habría estado involucrado en vuelos narcos utilizados para el traslado de drogas hacia la provincia.
Los familiares de la víctima también dijeron conocerlo. Indicaron no sólo que Érika mantenía con él una relación sentimental desde hacía varios años, sino que además habría sido quien lo presentó a Felipe “El Militar” Sosa.
Fuentes señalan que distintos informantes advirtieron a los pesquisas que Carlos habría abandonado la provincia cuando el caso tomó estado público. Ante esta situación, las autoridades solicitaron colaboración a otras fuerzas de seguridad para lograr su identificación y avanzar en una eventual aprehensión.
En ese contexto, los abogados Rubén Flores y Marcelo Cosiansi solicitaron al fiscal Picón que profundizara el análisis de esta línea investigativa dentro del polémico expediente.