¿A qué hora deberíamos comer en verano? Lo que dicen los expertos sobre el impacto en el peso y la salud

De acuerdo con el medio citado, estudios constatados han determinado que, comer antes de las 15:00, ayuda a adelgazar. No sólo debemos atender al producto y cantidad del mismo que ingerimos, sino también en qué horarios lo hacemos. Es más probable que una persona que desayune temprano y de forma equilibrada con una comida basada en lácteos, hidratos de carbono y azúcares tenga un peso más adecuado que una persona que no desayune o lo haga de forma ligera. Lo mismo sucede con las cenas, pues aquellos que comen tarde y de forma contundente ingiriendo hidratos de carbono, grasas o azúcares tienen más probabilidades de no estar en su peso ideal o incluso padecer obesidad.