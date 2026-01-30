Secciones
¿A qué hora deberíamos comer en verano? Lo que dicen los expertos sobre el impacto en el peso y la salud

Los horarios de nuestras actividades diarias cambian con el paso de estación y con la llegada de las vacaciones, y el de las comidas también. ¿Qué tiempos recomiendan respetar los expertos?

¿Cuáles son los horarios de comida más convenientes en verano?
Hace 1 Hs

La relajación del verano no solo aplica para las tareas laborales, atender llamadas o cumplir con horarios estrictos, ya que nuestras comidas también se ven afectadas por los efectos del sosiego que experimentamos con el tiempo de vacaciones. Poco deseamos esforzarnos por preparar un platillo sofisticado o cumplir con la hora convencional del almuerzo. Sin embargo, aquello puede no ser tan beneficioso. De acuerdo con los expertos ¿a qué hora deberíamos comer en el verano?

Actividad física en verano: ¿cuáles son las precauciones que se deben tomar?

Actividad física en verano: ¿cuáles son las precauciones que se deben tomar?

El cambio de estaciones también tiene sus efectos en nuestros hábitos de vida. Con el verano, los días son más largos y las obligaciones laborales son menos, lo que hace que muchas veces los desayunos y las cenas se hagan más tarde y de forma menos adecuada. Estas alteraciones en los horarios de las comidas tienen también consecuencias en el organismo.

¿Qué impacto tiene el cambio de horarios de la comida en nuestro cuerpo?

Según indica un artículo de la Clínica Moncayo, centro de salud en España, los horarios de nuestras comidas tiene un impacto en los procesos de alimentación de los alimentos, ya que estos son distintos si una comida es consumida de día o de noche. Nuestro cuerpo no responde la misma manera: así como no se asimilan de forma similar los azúcares o carbohidratos por la noche que por la mañana, tampoco se asimilan igual los alimentos si, por ejemplo, se consumen a las 21:00 que si los tomamos a las 22:30.

De acuerdo con el medio citado, estudios constatados han determinado que, comer antes de las 15:00, ayuda a adelgazar. No sólo debemos atender al producto y cantidad del mismo que ingerimos, sino también en qué horarios  lo hacemos. Es más probable que una persona que desayune temprano y de forma equilibrada con una comida basada en lácteos, hidratos de carbono y azúcares tenga un peso más adecuado que una persona que no desayune o lo haga de forma ligera. Lo mismo sucede con las cenas, pues aquellos que comen tarde y de forma contundente ingiriendo hidratos de carbono, grasas o azúcares tienen más probabilidades de no estar en su peso ideal o incluso padecer obesidad.  

¿Qué horarios deberíamos respetar en el verano?

Aunque pueda parecernos complicado con la relajación del verano y la falta de obligaciones, es recomendable que, a pesar de  los cambios de nuestra actividad, sigamos manteniendo las pautas horarias  recomendadas: almorzar en torno a las 14:00-14:30 horas y cenar sobre las 20:30-21:00 horas.

