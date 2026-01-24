Secciones
No es la natación: esta sencilla actividad es la más indicada para las personas con dolor de rodilla

Por más que el dolor parezca una sugerencia de quedarse quieto, el sedentarismo es el peor enemigo.

¿Cuál es la mejor actividad para aliviar el dolor de rodillas? ¿Cuál es la mejor actividad para aliviar el dolor de rodillas? Fuente: Imagen Ilustrativa/Web
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

El paso del tiempo suele traer consigo algunas complicaciones que afectan nuestra calidad de vida, y el dolor de rodillas es, sin dudas, una de las molestias articulares más frecuentes. El desgaste natural del cartílago, la pérdida de masa muscular y la falta de elasticidad en los tejidos no solo generan malestar, sino que condicionan tareas simples como subir una escalera, caminar por la plaza o simplemente estar de pie.

Frente a este panorama, muchas personas optan por abandonar la actividad física por miedo a lesionarse más. Sin embargo, el sedentarismo es el peor enemigo: la falta de movimiento incrementa la rigidez y debilita los músculos que deben sostener la articulación. Aunque la natación y el pilates suelen ser las recomendaciones habituales, existe una alternativa de bajo impacto que está ganando terreno por su eficacia y adaptabilidad.

El poder del yoga como aliado articular

Según un artículo publicado en el sitio Ok Diario, cuando el dolor limita la práctica de deportes tradicionales, el yoga surge como la alternativa más indicada, especialmente para los adultos mayores. A diferencia de otras disciplinas, esta práctica se basa en secuencias suaves, controladas y sumamente conscientes, lo que permite mantenerse activo sin someter a las rodillas a cargas excesivas o impactos bruscos.

Lo interesante de esta disciplina es su versatilidad. No hace falta realizar posturas acrobáticas; de hecho, muchas de las rutinas pueden adaptarse para realizarse de pie, sentados o incluso utilizando una silla como apoyo. Esto permite que cualquier persona, independientemente de su nivel de movilidad o rigidez previa, pueda comenzar a trabajar en su recuperación de manera segura y progresiva.

Los beneficios de fortalecer sin impacto

Uno de los puntos clave del yoga es que ayuda a "lubricar" las articulaciones. Los estiramientos suaves estimulan el flujo sanguíneo y la lubricación natural del cartílago, lo que reduce notablemente la sensación de "rodilla oxidada" al levantarse de la cama o después de estar mucho tiempo en reposo. Además, al utilizar el propio peso corporal, se fortalece la musculatura que rodea la rodilla sin generar microtraumatismos.

La estabilidad es otro factor determinante. Al trabajar el equilibrio y la postura, se entrena la capacidad del cuerpo para reaccionar ante irregularidades del terreno, lo que disminuye drásticamente el riesgo de caídas. Es, en definitiva, una herramienta que no solo calma el dolor, sino que devuelve la confianza al caminar, mejorando la autonomía en la vida diaria.

