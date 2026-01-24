No es la natación: esta sencilla actividad es la más indicada para las personas con dolor de rodilla

El paso del tiempo suele traer consigo algunas complicaciones que afectan nuestra calidad de vida, y el dolor de rodillas es, sin dudas, una de las molestias articulares más frecuentes. El desgaste natural del cartílago, la pérdida de masa muscular y la falta de elasticidad en los tejidos no solo generan malestar, sino que condicionan tareas simples como subir una escalera, caminar por la plaza o simplemente estar de pie.