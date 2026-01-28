Este es el mejor fruto seco para frenar el envejecimiento y proteger la salud

En definitiva, el estudio concluyó que las mujeres que consumían al menos dos raciones de nueces a la semana tenían un 20% más de probabilidades de ser clasificadas como "personas de edad avanzada saludables" en comparación con las que no comían nueces. Se definió a las personas de edad avanzada saludables como aquellas que tenían una buena salud mental, no padecían enfermedades crónicas importantes ni problemas de memoria y no tenían discapacidades físicas, una categoría que comprendía alrededor del 16% de las participantes. Si bien el análisis inicial mostró un vínculo entre el consumo total de frutos secos y el envejecimiento saludable, después de ajustar varios factores, solo las nueces mantuvieron una asociación significativa.