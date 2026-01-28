Secciones
Este es el mejor fruto seco para frenar el envejecimiento y proteger la salud

Entre la amplia variedad de este tipo de alimentos, uno de ellos es determinante para retrasar los efectos del paso del tiempo en nuestra salud.

El fruto seco que puede combatir el envejecimiento según estudios científicos.
Tanto para preparar platos deliciosos como para potenciar nuestra salud, los frutos secos son un alimento más que conveniente. Las múltiples variedades se vinculan con una amplio abanico de ventajas para nuestro organismo, sin embargo, uno de ellos es el más beneficioso, siendo capaz de reducir los efectos del envejecimiento en nuestro organismo.

De acuerdo con la experiencia científica, las nueces son más que un aperitivo delicioso, si no que son una fuente de nutrientes capaz de favorecer el envejecimiento saludable y que, según las pruebas, son mucho más efectivas que otros frutos secos. Se trata de una variedad que está repleta de micronutrientes y rebosantes de antioxidantes que pueden favorecer a nuestra salud y bienestar integral.

Las nueces, el fruto seco clave para retrasar el envejecimiento

Las nueces pueden cumplir un rol sumamente beneficioso en el proceso de envejecimiento. Estas “contienen múltiples componentes, como ácidos grasos, fibra y vitaminas y minerales esenciales que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios en el cuerpo", explica la dietista Joanna Gregg al medio especializado Delish. La especialista señala las múltiples investigaciones que demuestran los efectos de las nueces para la salud.

Según una investigación realizada por la Universidad de Minnesota y citada por la especialista, el consumo de nueces puede reducir el riesgo de enfermedades como las cardiovasculares, la depresión y la diabetes, y mejorar la función cognitiva, todo ello "al tiempo que protege contra el deterioro cognitivo relacionado con la edad".

Gregg explica que muchos de los beneficios provienen de su capacidad para combatir el daño oxidativo en el cuerpo debido a los poderosos antioxidantes que se encuentran en las nueces. "En lo que respecta a un envejecimeinto saludable, las nueces favorecen la salud del corazón y del intestino, reducen la inflamación y promueven un peso más sano, todo lo cual influye en una salud óptima y la longevidad", agrega Gregg.

Las nueces lograron mejorar el estado de salud de quienes las consumían en un 20%

Los datos del Estudio de Salud de Enfermeras publicado en el Journal of Aging Research respaldan estos hallazgos y, de hecho, sugieren que las nueces están vinculadas de manera única con el envejecimiento saludable entre los frutos secos. Los investigadores siguieron a 33.931 mujeres de entre 50 y 60 años, evaluando su dieta, salud física, memoria y estado de enfermedad crónica.

En definitiva, el estudio concluyó que las mujeres que consumían al menos dos raciones de nueces a la semana tenían un 20% más de probabilidades de ser clasificadas como "personas de edad avanzada saludables" en comparación con las que no comían nueces. Se definió a las personas de edad avanzada saludables como aquellas que tenían una buena salud mental, no padecían enfermedades crónicas importantes ni problemas de memoria y no tenían discapacidades físicas, una categoría que comprendía alrededor del 16% de las participantes. Si bien el análisis inicial mostró un vínculo entre el consumo total de frutos secos y el envejecimiento saludable, después de ajustar varios factores, solo las nueces mantuvieron una asociación significativa.

