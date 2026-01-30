Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar la piel y prevenir los signos del envejecimiento. En ese contexto, una especia muy popular y de uso cotidiano se posiciona como una aliada clave, gracias a sus propiedades que favorecen la producción de colágeno, una proteína esencial para mantener la firmeza y elasticidad de la piel.
Además de su impacto en la salud cutánea, este condimento concentra compuestos con acción antioxidante que ayudan a combatir el daño celular asociado al paso del tiempo. Incorporarla de manera regular a la alimentación puede aportar beneficios que van más allá de la estética y contribuir al bienestar general.
¿Cuál es la especia que estimula la síntesis del colágeno?
Las fuentes de colágeno varían entre las carnes rojas, el huevo, los frutos rojos que son alimentos bastante conocidos por su aporte de esta proteína. Sin embargo, existen otros ingredientes de la cocina que también pueden subsanar esta pérdida, en este caso, un condimento popular: el azafrán.
El azafrán, utilizado en la gastronomía para dar sabor a los platillos y conocido ampliamente por ser el componente estrella de la paella española, es también un nutriente que aporta amplios beneficios para la salud, como es el caso del aporte al bienestar de la piel y la prevención de la aparición de los signos por la edad.
Se trata de un condimento en la cocina que se obtiene a partir de los estigmas de la flor del Crocus sativus, conocida popularmente como «rosa del azafrán». Es fuente de proteínas, hierro, potasio, fósforo y dimetil-crocetín. En los últimos años, ha crecido el interés por esta especia para su empleo en cosmética. Un estudio publicado en Elsevier comprobó que el extracto de azafrán promovió la síntesis de colágeno y ácido hialurónico en HDFn. Además, promovió significativamente la migración de las células HDFn, por lo que se demuestra su capacidad de cicatrización de heridas. Así se le atribuyen propiedades para proteger las células frente a los radicales libres.
Otros beneficios del azafrán para la salud, según la ciencia
A este compuesto se le asocia además su capacidad para mejorar el estado de ánimo. Y es que la ciencia ha demostrado los beneficios de esta especia para el cerebro. Adrian Lopresti, psicólogo clínico e investigador de la Murdoch University de Australia, profundizó sobre sus efectos antidepresivos tras recopilar toda la información publicada hasta ahora en los cerca de 12 estudios.
También se ha investigado la capacidad para mejorar los síntomas de pérdida de memoria en los pacientes con alzheimer. Un estudio comprobó los buenos resultados que presentaron los participantes que tomaron 15 miligramos de extracto de los estigmas. Como recoge un trabajo publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el azafrán es una especia rica en carotenoides y flavonoides, componentes a los que se les atribuye propiedades antioxidantes, relajantes nerviosos, antiinflamatorios, anticonvulsivos y antitumorales.