Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Se trata de un condimento en la cocina que se obtiene a partir de los estigmas de la flor del Crocus sativus, conocida popularmente como «rosa del azafrán». Es fuente de proteínas, hierro, potasio, fósforo y dimetil-crocetín. En los últimos años, ha crecido el interés por esta especia para su empleo en cosmética. Un estudio publicado en Elsevier comprobó que el extracto de azafrán promovió la síntesis de colágeno y ácido hialurónico en HDFn. Además, promovió significativamente la migración de las células HDFn, por lo que se demuestra su capacidad de cicatrización de heridas. Así se le atribuyen propiedades para proteger las células frente a los radicales libres.