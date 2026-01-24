Secciones
Horóscopo chino 2026: qué signos terminarán enero con buenas noticias, según Ludovica Squirru

La famosa astróloga anticipa cuáles serán los signos del horóscopo chino que cerrarán enero de 2026 con logros, oportunidades y buenas energías.

El horóscopo chino 2026 despierta gran expectativa, en especial durante el mes de enero, un período clave de transición energética antes del inicio pleno del nuevo año lunar. Según la mirada de la reconocida astróloga Ludovica Squirru, algunos signos llegarán al final de enero con un balance especialmente positivo, marcado por avances personales, estabilidad y oportunidades concretas.

De acuerdo con sus predicciones, el cierre de enero favorecerá a determinados animales del zodíaco chino, que sentirán con mayor fuerza el impulso del nuevo ciclo. Para estos signos, las últimas semanas del mes serán propicias para concretar proyectos, tomar decisiones importantes y encarar el comienzo del año con mayor confianza y claridad.

Horóscopo chino 2026: quiénes terminan enero con buenas noticias, según Ludovica Squirru

Tigre: 

Se despide de un período exigente y da paso a una etapa de claridad y creatividad renovada. Los nuevos proyectos y las decisiones inteligentes ocuparán el centro, junto con un aprendizaje clave: administrar mejor la energía personal. El logro estará en optimizar esfuerzos y no en multiplicarlos.

Rata: 

Tras una etapa de bloqueo, comienza un tiempo de avance concreto. El 2026 inaugura un ciclo de transformación profunda, donde lo que estaba detenido empieza a moverse, especialmente en lo profesional y emocional. Seguir lo que motiva y soltar viejas estructuras será el principal desafío.

Conejo: 

Vivirá progresos constantes, aunque sin apuros. El 2026 impulsa la sanación emocional y el orden en cuestiones familiares. En el trabajo, los avances serán lentos pero sólidos, con el desafío de marcar límites de forma segura y sostener lo que se construye a largo plazo.

Búfalo:

Integra el grupo de signos más beneficiados, aunque con una energía más contenida. El año propone alivio, orden y la posibilidad de descargar responsabilidades, apoyándose en los vínculos. El equilibrio interno se refleja en una vida más estable, sin sobresaltos y con bienestar sostenido.

Dragón: 

Será uno de los signos más destacados del año. La energía de 2026 favorece la expansión, el liderazgo y decisiones de peso. Para que los logros perduren, se aconseja moderar la ambición, descansar cuando sea necesario y evitar excesos que puedan desestabilizar el crecimiento.

