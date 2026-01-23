Horóscopo chino 2026: qué signos cerrarán ciclos y se abrirán a nuevos caminos en enero, según Ludovica Squirru
Según Ludovica Squirru, enero de 2026 será un mes clave en el horóscopo chino, marcado por cierres de ciclo, decisiones profundas y la apertura a nuevos caminos para varios signos del zodíaco oriental.
Con la llegada de 2026, el horóscopo chino propone un tiempo de balance y definiciones. Según la reconocida astróloga Ludovica Squirru, enero será un mes clave para varios signos del zodíaco oriental, que atravesarán procesos de cierre, despedidas y finalización de ciclos antes de dar paso a una nueva etapa marcada por la energía del año entrante.
En sus análisis, Squirru advierte que estos movimientos no serán casuales ni superficiales: se tratará de decisiones profundas, ligadas a vínculos, proyectos y formas de vida que ya cumplieron su función. Qué signos sentirán con más fuerza esta necesidad de soltar y qué aprendizajes deja este tramo final es parte de lo que anticipa el horóscopo chino para comenzar el año con mayor claridad y conciencia.
Qué signos del horóscopo chino cerrarán etapas clave en enero, según Ludovica Squirru
Rata:
Tras una etapa de bloqueo, comienza un tiempo de avance concreto. El 2026 inaugura un ciclo de transformación profunda, donde lo que estaba detenido empieza a moverse, especialmente en lo profesional y emocional. Seguir lo que motiva y soltar viejas estructuras será el principal desafío.
Búfalo:
Integra el grupo de signos más beneficiados, aunque con una energía más contenida. El año propone alivio, orden y la posibilidad de descargar responsabilidades, apoyándose en los vínculos. El equilibrio interno se refleja en una vida más estable, sin sobresaltos y con bienestar sostenido.
Tigre:
Se despide de un período exigente y da paso a una etapa de claridad y creatividad renovada. Los nuevos proyectos y las decisiones inteligentes ocuparán el centro, junto con un aprendizaje clave: administrar mejor la energía personal. El logro estará en optimizar esfuerzos y no en multiplicarlos.
Conejo:
Vivirá progresos constantes, aunque sin apuros. El 2026 impulsa la sanación emocional y el orden en cuestiones familiares. En el trabajo, los avances serán lentos pero sólidos, con el desafío de marcar límites de forma segura y sostener lo que se construye a largo plazo.
Dragón:
Será uno de los signos más destacados del año. La energía de 2026 favorece la expansión, el liderazgo y decisiones de peso. Para que los logros perduren, se aconseja moderar la ambición, descansar cuando sea necesario y evitar excesos que puedan desestabilizar el crecimiento.