Horóscopo chino 2026: qué signos cerrarán ciclos y se abrirán a nuevos caminos en enero, según Ludovica Squirru

En sus análisis, Squirru advierte que estos movimientos no serán casuales ni superficiales: se tratará de decisiones profundas, ligadas a vínculos, proyectos y formas de vida que ya cumplieron su función. Qué signos sentirán con más fuerza esta necesidad de soltar y qué aprendizajes deja este tramo final es parte de lo que anticipa el horóscopo chino para comenzar el año con mayor claridad y conciencia.