Los signos del horóscopo chino que deberán ir más despacio si quieren cuidar su energía, según Ludovica Squirru

El año apenas empezó y, aun así, muchos pueden identificarse con las jornadas laborales extensas, los problemas emocionales acarreados del periodo anterior y la inquietud de un nuevo ciclo que puede traer mayor tensión y desgaste. Además de avisarnos nuestra fortuna, el zodíaco chino nos advierte cuáles son las medidas que debemos tomar para cuidar nuestra salud física, afectiva y energética para evitar mayores efectos en nuestro bienestar. La astróloga Ludovica Squirru señaló cuáles son esos signos que en esta etapa deben aplicar un freno.
El 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, un signo que no para. Su fuerza intensa, acelerada y demandante puede llevar al resto de los animales de la rueda zodiacal a los extremos, lo que a la larga puede tener consecuencias no solo en nuestra vitalidad, sino también reflejarse en estrés, agotamiento, somatizaciones y desequilibrios internos. Pero ante un ciclo que empuja con fuerza, lo mejor será no oponer resistencia con preocupaciones y, más bien, encargarse de sentar límites.
Los signos que deberán aplicar un freno en este 2026
Buey
Squirru advirtió que uno de los nativos que más afectado podría verse por la energía arrasadora del Caballo de Fuego es el Buey. Resistente al cambio y acostumbrado al esfuerzo silencioso, este animal deberá adaptarse a los tiempos más alborotados, frenando y priorizando el descanso. Las tensiones musculares, contracturas y el cansancio crónico pueden volverse una rutina si sigue postergando sus propias necesidades.
Conejo
El Conejo es otro de los integrantes de la rueda zodiacal que se verá amenazado por los conflictos ajenos y el agobio de su entorno; por ello es que Squirru señala que será importante preservarse y encontrar su espacio. El impacto emocional podría causar ansiedad, nerviosismo y altibajos anímicos que se reflejarán en problemas digestivos o en el sistema nervioso si este signo no encuentra un lugar para sí mismo donde refugiarse.
Mono
En el caso del Mono, la advertencia de Ludovica Squirru está ligada directamente al exceso y la falta de estructura. Al ser un regente naturalmente inquieto, la energía del Caballo de Fuego puede potenciar su hiperactividad, llevándolo a un desorden peligroso en sus horarios y rutinas. Este ritmo frenético podría desencadenar desequilibrios hormonales o repentinos bajones de energía. Para este signo, el secreto del bienestar este 2026 residirá en la organización: escuchar las señales tempranas del cuerpo será fundamental antes de que el cansancio se convierta en un síntoma difícil de revertir.
Cerdo
Por otro lado, el Cerdo enfrenta un año donde el estrés podría ser su peor enemigo. Ante la intensidad del ciclo actual, este signo puede verse tentado a buscar alivio en los excesos, ya sea en la alimentación o en hábitos poco saludables, lo que impactaría de forma directa en su vitalidad. La recomendación de la experta es clara: apostar por la moderación, realizarse chequeos médicos preventivos y tomar mayor conciencia sobre los hábitos diarios para no perder el equilibrio físico.
Dragón
Incluso el Dragón, uno de los signos más poderosos y resistentes de la rueda zodiacal, debe estar alerta. Aunque suele sentirse invencible, el 2026 le depara una carga mental importante. Según Squirru, el agotamiento emocional será su punto débil; ignorar la fatiga o forzar situaciones límite solo derivará en caídas abruptas de energía. Aprender que "parar también es avanzar" será su gran lección del año.