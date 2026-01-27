Los signos del horóscopo chino que deberán ir más despacio si quieren cuidar su energía, según Ludovica Squirru

En el caso del Mono, la advertencia de Ludovica Squirru está ligada directamente al exceso y la falta de estructura. Al ser un regente naturalmente inquieto, la energía del Caballo de Fuego puede potenciar su hiperactividad, llevándolo a un desorden peligroso en sus horarios y rutinas. Este ritmo frenético podría desencadenar desequilibrios hormonales o repentinos bajones de energía. Para este signo, el secreto del bienestar este 2026 residirá en la organización: escuchar las señales tempranas del cuerpo será fundamental antes de que el cansancio se convierta en un síntoma difícil de revertir.