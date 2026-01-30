Osvaldo Jaldo: “La Nación tiene que empezar a cumplir con las provincias”

Del encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni trascendió que se giradon un total de $4.000 millones a la provincia de Chubut en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). A su vez, este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigido por Alejandra Monteoliva, la cual establece una serie de medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.