Reforma laboral: Jaldo y los gobernadores del NOA reclamaron a Nación un esquema de compensaciones

Tras el encuentro, Jaldo explicó la predisposición al diálogo y al acompañamiento institucional, pero advirtió sobre los límites financieros actuales. “Nuestra voluntad, decisión y predisposición es seguir ayudando a la Nación. Ahora, el gobierno nacional también tiene que empezar a cumplir con las provincias, porque nosotros ya no tenemos margen, ya la recaudación del IVA bajó, porque el consumo no se levanta. Ahora, si se reduce la alícuota con la reforma laboral, vuelven a reducir la alícuota, y evidentemente vamos a coparticipar menos ganancia. Entonces, evidentemente vamos a tener problemas económicos y financieros que ya lo tenemos”, expresó.