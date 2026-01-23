Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

En la carta de renuncia, el ahora ex titular del Enargas detalló 21 puntos con los principales hitos de su gestión, aunque reconoció no haber logrado satisfacer las expectativas previstas para el rol. En ese texto manifestó su sorpresa ante la imposibilidad de integrar el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, organismo que absorberá y reemplazará tanto al Enargas como al ENRE a partir del 1 de marzo de 2026.