Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Carlos Casares presentó su renuncia indeclinable como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), convirtiéndose en la quinta salida registrada en menos de 24 horas dentro del Gobierno nacional. Su alejamiento se da en plena reestructuración estatal, con incertidumbre sobre los nuevos cuadros tarifarios para el invierno y la futura unificación administrativa de los entes reguladores de la energía.
A la dimisión de Casares se sumaron, en el mismo lapso, cambios de titularidad en la Secretaría de Transporte, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
En la carta de renuncia, el ahora ex titular del Enargas detalló 21 puntos con los principales hitos de su gestión, aunque reconoció no haber logrado satisfacer las expectativas previstas para el rol. En ese texto manifestó su sorpresa ante la imposibilidad de integrar el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, organismo que absorberá y reemplazará tanto al Enargas como al ENRE a partir del 1 de marzo de 2026.
“Era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio”, expresó Casares en la misiva.
Sin embargo, agregó: “No he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del Enargas”.
Casares ocupaba la intervención del organismo desde enero de 2024, luego de haber integrado, desde marzo de 2023, el equipo que elaboró los lineamientos de la política energética de La Libertad Avanza y el capítulo correspondiente de la Ley de Bases. En ese proceso trabajó junto a Eduardo Rodríguez Chirillo en la formulación de propuestas regulatorias vinculadas al gas natural, el GNL y otros combustibles gaseosos, consignó Infobae.
Durante su gestión se implementó la Adecuación Tarifaria Transitoria para el transporte y la distribución de gas, acompañada de requisitos de inversión para las empresas prestadoras. También se avanzó con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y se dio cumplimiento a los requerimientos de gestión establecidos por el Decreto 55/2023.
El proceso de racionalización interna redujo el plantel del Enargas de 707 a 516 trabajadores. Casares destacó además la colaboración de más de 20 profesionales del organismo en la elaboración de normativas sobre gas natural y GNL, en línea con los objetivos de la Secretaría de Energía.
Bajo su intervención se llevó adelante la Revisión Quinquenal Tarifaria para el período 2025–2030, el tercer proceso integral de este tipo en la historia del Enargas, tras los realizados en 1997 y 2017. Asimismo, se implementaron ajustes mensuales en las tarifas de transporte y distribución y se regularizó el traslado del precio del gas en tarifa mediante normativa sobre Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).
El ex funcionario también recordó la regularización de la situación de los subdistribuidores de gas y la gestión de autorizaciones destinadas a garantizar el abastecimiento domiciliario en distintas localidades del país.
Entre los puntos destacados de su gestión figura el regreso del Enargas a la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía (ARIAE), con participación activa en el Grupo de Trabajo de Gas, y la asistencia técnica para la reglamentación de capítulos de la Ley de Bases vinculados a hidrocarburos y al diseño institucional del nuevo ente regulador unificado.
Desde mayo de 2025 se elaboró y publicó una agenda regulatoria para transparentar los temas en revisión y su grado de avance. Además, se evaluó el desempeño de las 11 licenciatarias de servicios conforme a los artículos 6° y 7° de la Ley 24.076 y se gestionaron prórrogas de licencias.
El balance de gestión también incluyó la resolución de expedientes históricos relacionados con el abastecimiento del Gasoducto Patagónico, en coordinación con YPF, Pan American Energy, Camuzzi Gas del Sur S.A. y gobiernos provinciales. Se regularizaron 442 expedientes sancionatorios de años anteriores y se iniciaron 605 nuevos procedimientos, cifras superiores al promedio de gestiones previas, junto con una actualización sistemática de multas según parámetros de la industria.
En materia de transparencia, el índice del organismo se incrementó del 66% al 92,6%, de acuerdo con mediciones de la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia, avance atribuido en parte a mejoras en la página web institucional para facilitar el acceso público a la información.
Finalmente, Casares señaló el trabajo conjunto con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial en iniciativas como la importación de medidores de gas, la presentación transparente de tributos en factura y la definición e implementación de la política de focalización de subsidios, a través de audiencias y consultas públicas.