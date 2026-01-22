Ríos fuera de control en Tucumán: advierten que sin un plan integral de cuencas, el riesgo de inundaciones seguirá latente

No obstante, los diques de la provincia se mantienen en niveles de alerta y crecida, aunque dentro de los márgenes de seguridad establecidos. La apertura de válvulas tanto en Escaba como en El Cadillal generó preocupación por el posible aumento del caudal en ríos como el Marapa y el Salí, aunque desde Defensa Civil aseguraron que la situación permanece bajo control.