Operativo municipal de emergencia: fueron evacuados vecinos de Las Piedritas por la crecida del río Salí
La evacuación alcanzó a 17 familias que construyeron sus casas en una zona con alto riesgo de derrumbe. Fueron alojadas provisoriamente en el refugio Papa Francisco mientras se avanza en su relocalización.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán desplegó un operativo de emergencia y evacuó a medio centenar de vecinos del barrio Las Piedritas, ubicado en el sector sureste de la capital, sobre las márgenes del río Salí, ante el riesgo de derrumbe del terreno donde se encuentran sus viviendas como consecuencia de la crecida del cauce.
Un total de 17 familias, muchas de ellas con niños, fueron trasladadas y alojadas de manera provisoria en el albergue municipal Papa Francisco, situado en el Parque 9 de Julio, donde reciben contención integral mientras se evalúa su relocalización. El barrio Las Piedritas se extiende entre la Costanera Sur y la zona de Los Vázquez, en un área particularmente vulnerable ante el aumento del caudal del río.
Desde el lugar, la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado Budeguer, explicó que la evacuación se realizó por disposición de la intendenta Rossana Chahla. “Estamos en el refugio municipal Papa Francisco dando techo y albergando a más de 50 personas, aproximadamente 17 familias, muchas de ellas con niños, debido a una situación climática que provocó que el cauce del río se fuera comiendo el terreno y pusiera en peligro las viviendas”, señaló.
La funcionaria destacó además la rápida respuesta del Municipio y el trabajo articulado de distintas áreas, en coordinación con el Gobierno provincial. “Esto es posible gracias a la decisión de nuestra intendenta. Cuando asumimos, este lugar no existía como refugio: estaba en ruinas y hoy tiene capacidad para 120 personas”, afirmó. Prado Budeguer detalló que las familias cuentan con habitaciones separadas, sanitarios diferenciados, aire acondicionado, televisión, kits de limpieza y cobertura alimentaria completa. “Van a permanecer acá hasta que se los pueda reubicar; es el mejor lugar donde pueden estar”, remarcó.
Asimismo, subrayó que a estas familias se les brinda acompañamiento social y sanitario en esta situación de emergencia. “Venimos trabajando con equipos de trabajadores sociales y psicólogos, y ahora está todo el equipo de la Asistencia Pública controlando a cada persona que ingresó al refugio. Sabemos que no es fácil dejar su hogar, todo el esfuerzo que hicieron durante años hoy se pierde”, expresó.
Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, indicó que la evacuación se realizó tras un informe de Defensa Civil municipal sobre el riesgo que corrían estas personas. “Por instrucción de la intendenta Rossana Chahla, trabajamos en la evacuación de todas las familias que corrían peligro por estar a la vera del río Salí. Hoy las estamos asistiendo en el albergue Papa Francisco”, explicó.
El funcionario precisó que el operativo fue integral y coordinado con distintas áreas y organismos provinciales, con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. “Participaron profesionales del Municipio junto al Gobierno de la Provincia y al Ministerio de Salud. Se evaluó la situación de manera muy profesional y se decidió relocalizar a las familias que corrían riesgo, abriendo las puertas del albergue municipal para resguardar a más de 50 personas cuya vida estaba en peligro”, sostuvo.
En cuanto a los próximos pasos, Chincarini adelantó que continuarán los trabajos en la zona afectada. “Estamos avanzando con la nivelación de terrenos lindantes que no son inundables, donde vamos a relocalizar de forma permanente a las familias que hoy están en riesgo por el gran caudal que trae el río Salí”, indicó.
Finalmente, el director de Defensa Civil, Rubén Fernández, explicó que el municipio venía realizando un monitoreo permanente de la situación. “Las familias estaban en una situación de riesgo crítico. Por pedido de nuestra intendenta tomamos la decisión de evacuarlas y traerlas al albergue”, afirmó.
Fernández detalló que el aumento en la erogación de agua del dique agravó el escenario. “El río estaba socavando el terreno del costado de las casas y el riesgo era inminente”, dijo, y aclaró que, si bien no se derrumbó una vivienda, sí colapsó una tapia lindera, lo que aceleró la decisión de evacuar a los vecinos por razones de seguridad.
Sobre el operativo, destacó que se realizó de manera ordenada. “Primero se hizo un censo de las familias y participaron distintas áreas municipales como educación, salud, seguridad, la PPC y Defensa Civil. Lo importante era sacar a las familias del peligro y resguardar sus vidas”, concluyó.