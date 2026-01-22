La lluvia mermó, y el caudal de los ríos retrocede en Tucumán

Las lluvias dieron una tregua, y la situación originada por la acumulación de agua y por el desborde de ríos en algunos puntos del interior de la provincia se va modificando para bien. El titular de Defensa Civil de la provincia, Ramón Imbert, contó ayer por la tarde a LA GACETA que los diques Escaba y Celestino Gelsi (El Cadillal) estaban soltando algo de agua, de manera controlada.
“Tenemos una situación estable, producto de que no se registraron precipitaciones. Los diques mantienen un nivel de alerta de crecida, y siempre dentro de la cota de seguridad. La abertura de las bocas de Escaba había hecho que se tema por un aumento de caudal del río Marapa, pero todo está dentro de lo normal. Lo mismo con El Cadillal, cuyas válvulas también se abrieron. Pero estamos monitoreando diferentes puntos del río Salí, y todo está controlado”, explicó.
Añadió que en el sur provincial todavía se continuaba asistiendo a algunas familias; y destacó que el Ministerio de Salud montó en Los Gómez y en García Fernández, entre otras localidades, un operativo de contención sanitaria.
“Está personal de Bomberos; el Siprosa; los Gobiernos locales de distintas comunas, y la brigada forestal de Defensa Civil, entre otros”, precisó. Respecto de los arreglos de distintos puntos destruidos por el agua, destacó que las máquinas están esperando tener piso para ingresar a iniciar las reparaciones.
Su homólogo de la Municipalidad de Aguilares, Alberto Janín, dijo que por esa ciudad y por su zona de influencia la situación está mucho más tranquila. “El caudal de los tres ríos (cercanos) ha bajado. Seguimos trabajando, con la campaña de prevención del dengue en el barrio Santa Rosa, desmalezando, fumigando los domicilios, entregando los kits de limpieza”, contó.
Remarcó que en la noche del martes debieron improvisar un canal de desagüe pluvial: “Lo terminamos aproximadamente a la 1.30 de (ayer) y con eso se solucionó el problema de que se venía el agua del desborde del Medinas hacia el barrio Villanueva. No hay evacuados; estamos tranquilos. Esperemos que siga así”.