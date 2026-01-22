La lluvia mermó, y el caudal de los ríos retrocede en Tucumán

“Tenemos una situación estable, producto de que no se registraron precipitaciones. Los diques mantienen un nivel de alerta de crecida, y siempre dentro de la cota de seguridad. La abertura de las bocas de Escaba había hecho que se tema por un aumento de caudal del río Marapa, pero todo está dentro de lo normal. Lo mismo con El Cadillal, cuyas válvulas también se abrieron. Pero estamos monitoreando diferentes puntos del río Salí, y todo está controlado”, explicó.