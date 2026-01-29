Hermanos, rivales y una apuesta que ya se juega antes del Seven de Tafí del Valle

Ezequiel, en cambio, encara el Seven con una lógica más competitiva. Acostumbrado al rugby de 15 y en pleno proceso de adaptación al seven, no negocia la intensidad ni siquiera cuando el rival sea el más chico de su familia. “Se le juega como a cualquier rival, no por ser mi hermano tiene que haber piedad”, afirmó, dejando en claro que el rigor del formato y el nivel del torneo no permiten concesiones. “Hay que demostrarle lo que es el Seven”, narró, entre risas, pero con tono firme.