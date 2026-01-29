Countries, bajo la lupa: la Provincia avanzará con acciones judiciales contra grandes contribuyentes morosos

En cuanto a la localización, el ministro indicó que la mayor concentración de deudores se encuentra en zonas como Yerba Buena y Tafí Viejo, donde se ubican la mayoría de los countries y barrios privados. En ese marco, volvió a convocar a los contribuyentes a acercarse a Rentas. “Hay planes de pago y beneficios vigentes. Queremos que regularicen antes de llegar a instancias judiciales, porque eso implica embargos, intereses y honorarios”, advirtió.