Countries, bajo la lupa: la Provincia avanzará con acciones judiciales contra grandes contribuyentes morosos
Luego de reiterados llamados a regularizar su situación fiscal, la Provincia iniciará acciones judiciales contra propietarios de barrios privados y countries que mantienen importantes deudas impositivas. Así lo confirmó este jueves a LA GACETA el ministro de Economía, Daniel Abad, quien precisó que se trata de casi 140 emprendimientos inscriptos en Rentas que adeudan alrededor de $7.000 millones.
“El secreto fiscal no nos permite dar nombres, pero sí podemos decir que todos fueron notificados oportunamente para regularizar y no se presentaron”, explicó el funcionario. Según indicó, algunas regularizaciones comenzaron recién después de que el tema tomara estado público, aunque aclaró que, una vez finalizada la feria judicial, avanzarán las ejecuciones fiscales.
Abad remarcó que las deudas corresponden a impuestos patrimoniales, como el inmobiliario y las patentes de automotores, y no a tributos vinculados a actividades económicas. “Estamos hablando de sectores de alto ingreso, no de barrios periféricos. Es paradójico: muchas familias humildes pagan sus impuestos al día, mientras que hay autos de altísima gama que no pagan patente”, señaló.
En cuanto a la localización, el ministro indicó que la mayor concentración de deudores se encuentra en zonas como Yerba Buena y Tafí Viejo, donde se ubican la mayoría de los countries y barrios privados. En ese marco, volvió a convocar a los contribuyentes a acercarse a Rentas. “Hay planes de pago y beneficios vigentes. Queremos que regularicen antes de llegar a instancias judiciales, porque eso implica embargos, intereses y honorarios”, advirtió.
El titular de la cartera económica también contextualizó la medida en un escenario financiero complejo para la provincia. Explicó que la caída del consumo impacta directamente en la recaudación del IVA e Ingresos Brutos y que Tucumán pierde, en promedio, unos $18.000 millones mensuales respecto de años anteriores.
Fondos
Además, reiteró los reclamos al Gobierno nacional por fondos adeudados en áreas como salud, narcotráfico y el sistema previsional. “Somos una de las pocas provincias acreedoras de la Nación. No le debemos nada y, sin embargo, tenemos compromisos pendientes que nunca se transfirieron”, sostuvo.
Finalmente, Abad dijo que el objetivo de la Provincia no es recaudatorio en términos punitivos, sino de equidad fiscal. “Hay que pagar los impuestos, no hay otra alternativa. La presión recae siempre sobre los mismos y eso no es justo”, concluyó.