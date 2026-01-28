¿Nace un nuevo continente? África se está partiendo en dos, según confirmaron científicos

La geóloga Lucía Pérez Díaz, integrante del Grupo de Investigación de Fallas Dinámicas del colegio Royal Holloway, explicó en el sitio científico The Conversation que la actividad a lo largo de la rama oriental del Valle del Rift, que atraviesa Etiopía, Kenia y Tanzania. "Se hizo evidente cuando la gran fisura apareció repentinamente en el suroeste de Kenia”. Según señaló, se trata de un proceso que se desarrolla a lo largo de decenas de millones de años, durante los cuales el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta.