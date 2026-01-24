¿Qué pasó en el cielo anoche?: el inusual fenómeno que juntó a Saturno y la Luna

Llegó el día en que Saturno y la Luna formaron fila uno al lado del otro y se acompañaron por un momento en el mismo plano aunque las distancias no se achicaron físicamente. Este 24 de enero, antes del amanecer, los astros se asociaron en la misma sección del cielo para brindar un espectáculo sin igual: una reunión entre el gigante gaseoso y nuestro satélite natural en la misma sección del espacio. Este y otros fenómenos astronómicos encenderán el cielo de enero de 2026, según la Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica (NASA).