¿Qué pasó en el cielo anoche?: el inusual fenómeno que juntó a Saturno y la Luna

Llegó el día en que Saturno y la Luna formaron fila uno al lado del otro y se acompañaron por un momento en el mismo plano aunque las distancias no se achicaron físicamente. Este 24 de enero, antes del amanecer, los astros se asociaron en la misma sección del cielo para brindar un espectáculo sin igual: una reunión entre el gigante gaseoso y nuestro satélite natural en la misma sección del espacio. Este y otros fenómenos astronómicos encenderán el cielo de enero de 2026, según la Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica (NASA).
La noche del 23 y la madrugada del 24 enero no fue como el resto de jornadas nocturnas. Mientras algunos dormían y otros intentaban enfocar su vista en el cielo despejado, Saturno y la Luna se encontraban en el mismo plano del cielo. La conjunción entre ambos astros fue claramente visible en distintas partes del hemisferio norte y en otros países del mundo.
Aunque en la inmensidad del cosmos los separan millones de kilómetros, desde nuestra perspectiva terrestre la cercanía fue casi íntima. Este fenómeno, conocido en la astronomía como conjunción, ocurre cuando dos cuerpos celestes se alinean de tal forma que parecen compartir el mismo espacio en la bóveda celeste. Según la Planetary Society, esto sucede porque, mientras los planetas orbitan al Sol a distintas velocidades, sus trayectorias coinciden ocasionalmente en el mismo lado de nuestra estrella, alineándose con nuestra visión desde la Tierra.
El brillo de una "uñita" de plata
Para este encuentro particular, la Luna se presentó en una fase de cuarto creciente, con apenas un 23% de su superficie iluminada. Este "hilo de plata" en el cielo permitió que el brillo de Saturno, el sexto planeta del sistema solar y el segundo más grande después de Júpiter, resaltara con mayor intensidad sin ser opacado por la luz lunar.
Para los observadores en el hemisferio norte, el gigante gaseoso se ubicó justo por debajo del satélite natural, apareciendo como un punto dorado y constante que "chispeaba" en la oscuridad antes del amanecer.
Una de las grandes ventajas de esta cita astronómica es que no se requirió de equipos sofisticados para ser testigo. A simple vista, Saturno se podía identificar fácilmente como un punto luminoso que, a diferencia de las estrellas, no titilaba con fuerza. Sin embargo, para aquellos que utilizaron telescopios o binoculares de alta potencia, el premio fue doble: la posibilidad de distinguir los icónicos anillos del planeta y los cráteres marcados en la zona de sombra de la Luna.
Un año cargado de eventos
La reunión entre Saturno y la Luna es solo el cierre de un mes dorado para la astronomía. 2026 regaló al hemisferio norte la aparición del cúmulo estelar "El Pesebre" (Beehive Cluster) y asombrosas auroras boreales que iluminaron los cielos del norte el pasado 19 de enero.
El "Anillo de Fuego" en la Antártida El próximo 17 de febrero, el cielo del extremo sur será protagonista de un eclipse solar anular. Durante este fenómeno, la Luna no llegará a cubrir totalmente al Sol, creando el famoso efecto de "anillo de fuego". Aunque su fase total se verá en la Antártida, en gran parte de la Patagonia argentina y el sur de África podrá apreciarse de forma parcial.
La esperada "Luna de Sangre" Poco después, el 3 de marzo, tendrá lugar un eclipse lunar total. La Tierra se interpondrá exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que teñirá al satélite de un color rojizo intenso. Este espectáculo, conocido popularmente como "Luna de sangre", será visible desde Australia y varias regiones que comparten nuestro cielo austral.
Misión Artemis II: el regreso a la Luna No todo ocurre por causas naturales; la tecnología también hará historia. Para el mes de febrero, se espera el lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA. Será el primer vuelo tripulado del programa que sobrevolará el satélite terrestre después de décadas, marcando el inicio de una nueva era en la exploración espacial que podrá seguirse en vivo desde cualquier rincón del planeta.
Lluvia de estrellas para cerrar el año Para los amantes de los deseos, el 13 y 14 de diciembre llegarán las Gemínidas. Es considerada la lluvia de meteoros más intensa y colorida del año. Aunque su visibilidad es mayor en el norte, en el hemisferio sur también se podrán observar estos trazos de luz cruzando el firmamento, especialmente en zonas alejadas de la contaminación lumínica.