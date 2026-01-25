Secciones
¿Qué es el 2024 YR4? La NASA activa protocolos de defensa planetaria por un asteroide cercano

Pese a las medidas de seguridad, las probabilidades de una colisión real permanecen en niveles sumamente bajos.

¿Qué es el 2024 YR4? La NASA activa protocolos de defensa planetaria por un asteroide cercano 2024 yr4
Por Virginia Daniela Gómez Hace 14 Min

La NASA vigila de forma constante al asteroide 2024 YR4, un objeto cuya trayectoria lo sitúa entre los cuerpos cercanos a nuestro planeta. Gracias a los estudios más recientes, los especialistas definieron una fecha específica para un posible impacto, situación que motivó la puesta en marcha de los protocolos globales de defensa planetaria. Pese a estas medidas de seguridad, las probabilidades de una colisión real permanecen en niveles sumamente bajos.

Este seguimiento exhaustivo integra los programas científicos dedicados a prever escenarios poco factibles pero de gran importancia para la seguridad global. La recolección de datos astronómicos durante los últimos meses permite a los expertos anticipar cualquier cambio en la ruta del asteroide. De esta manera, la vigilancia permanente asegura una respuesta rápida y precisa ante cualquier eventualidad en el espacio profundo.

Fecha estimada y probabilidad de impacto con la Tierra

Los cálculos actuales sitúan el diámetro de este objeto entre los 40 y 90 metros, una dimensión determinante para evaluar las consecuencias de un eventual ingreso a la atmósfera terrestre. Respecto a la fecha crítica, las proyecciones más recientes identifican el 22 de diciembre de 2032 como el momento de mayor cercanía. Si bien la posibilidad de colisión decayó significativamente desde el hallazgo inicial gracias a la incorporación de nuevos datos, el riesgo superó recientemente el umbral técnico del 1%.

Este incremento en la probabilidad activó de manera automática los protocolos de notificación internacional estipulados por la NASA y diversas entidades científicas globales. No obstante, los expertos aclaran que estas variaciones representan un procedimiento habitual dentro de la actualización de modelos astronómicos. Por lo tanto, el aviso no constituye una señal de amenaza inminente, sino que refleja el rigor técnico con el que se monitorea cualquier cuerpo que supere los límites de probabilidad establecidos.

Qué daños podría causar el asteroide 2024 YR4 en la Tierra

Las proyecciones científicas sugieren que un asteroide con estas características probablemente estallaría al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. En el supuesto de que este fenómeno ocurriera sobre aguas oceánicas, los expertos descartan casi por completo la formación de un tsunami. Esta desintegración aérea actúa como una barrera natural, aunque la energía liberada sigue siendo objeto de estudio para los sistemas de vigilancia espacial.

Si la explosión sucediera sobre sectores habitados, un objeto de dimensiones medias causaría principalmente el estallido de cristales y desperfectos leves en las edificaciones. Por el contrario, un diámetro cercano a los 90 metros implicaría consecuencias de mayor alcance para los centros urbanos y sus periferias. No obstante, los especialistas consideran este último escenario como la posibilidad menos factible dentro de los modelos de riesgo actuales.

