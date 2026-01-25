¿Qué es el 2024 YR4? La NASA activa protocolos de defensa planetaria por un asteroide cercano

Fecha estimada y probabilidad de impacto con la Tierra

Los cálculos actuales sitúan el diámetro de este objeto entre los 40 y 90 metros, una dimensión determinante para evaluar las consecuencias de un eventual ingreso a la atmósfera terrestre. Respecto a la fecha crítica, las proyecciones más recientes identifican el 22 de diciembre de 2032 como el momento de mayor cercanía. Si bien la posibilidad de colisión decayó significativamente desde el hallazgo inicial gracias a la incorporación de nuevos datos, el riesgo superó recientemente el umbral técnico del 1%.