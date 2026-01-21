¿Cuándo va a llegar la gripe H3N2 a Tucumán?: la advertencia del ministro de Salud Pública

El fallecimiento de un paciente de 74 años en Mendoza por gripe A H3N2 marcó la primera muerte confirmada por esta variante en Argentina. El hecho generó una alerta nacional inmediata ante el temor de una nueva crisis sanitaria, lo que motivó una respuesta oficial para llevar tranquilidad a la población sobre el alcance del brote.
Debido a esta situación, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, mantuvo una charla con LA GACETA PLAY para explicar el panorama epidemiológico actual. La autoridad sanitaria buscó despejar dudas sobre la circulación del virus y detalló las medidas que el país tomó para enfrentar la propagación de esta cepa estacional.
¿Cuándo va a llegar la gripe H3N2 a Tucumán?
"En Tucumán no hay ningún caso, estamos con seguimiento estricto", dijo el Ministro de Salud de la Provincia. Sin embargo, aclaró el panorama a futuro, "el H3N2 está causando estragos en España, Inglaterra y Estados Unidos. Seguramente este virus va a llegar a la Argentina y a Tucumán", dijo.
"Lamentablemente, de los 18 casos que hubo en Argentina, muchos no viajaron; hay personas que se contagiaron, circularon y lo pasaron a otras que aún no están detectadas", dijo y explicó la posibilidad de un aceleramiento en el proceso debido a la temporada vacacional en la que personas viajan recurrentemente.
"Nosotros estamos en alerta. Todos los días en el Hospital Avellaneda y en Concepción, tenemos unidades de monitoreo", finalizó Medina Ruiz. Finalmente, advirtió que cualquier concurrente que alerte tener síntomas puede recibir un hisopado para entender cuál es el virus exacto que puede estar afectándolo.
Situación epidemiológica en el país
Según el Boletín Epidemiológico Nacional difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, desde el 18 de diciembre de 2025 hasta la fecha se identificaron 28 casos del subclado K de influenza H3N2 mediante secuenciación genómica, distribuidos en 14 jurisdicciones.
Los contagios se registraron en Buenos Aires (4), Mendoza (3), Neuquén (3), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2), Córdoba (2), Corrientes (2), Entre Ríos (2), Santa Cruz (2), Santa Fe (2), Tierra del Fuego (2), Chubut (1), La Pampa (1), La Rioja (1) y Río Negro (1). En algunas provincias, incluso, se confirmaron casos sin vínculo epidemiológico con viajes internacionales.
Desde la cartera sanitaria provincial reiteraron la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, consultar ante la aparición de síntomas y no minimizar cuadros gripales, especialmente en personas con factores de riesgo.