Secciones
SociedadActualidad

¿Cuándo va a llegar la gripe H3N2 a Tucumán?: la advertencia del ministro de Salud Pública

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, mantuvo una charla con LA GACETA PLAY para explicar el panorama epidemiológico actual.

¿Cuándo va a llegar la gripe H3N2 a Tucumán?: la advertencia del ministro de Salud Pública LA GACETA
Hace 2 Hs

El fallecimiento de un paciente de 74 años en Mendoza por gripe A H3N2 marcó la primera muerte confirmada por esta variante en Argentina. El hecho generó una alerta nacional inmediata ante el temor de una nueva crisis sanitaria, lo que motivó una respuesta oficial para llevar tranquilidad a la población sobre el alcance del brote.

Gripe H3N2: ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina?

Gripe H3N2: ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina?

Debido a esta situación, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, mantuvo una charla con LA GACETA PLAY para explicar el panorama epidemiológico actual. La autoridad sanitaria buscó despejar dudas sobre la circulación del virus y detalló las medidas que el país tomó para enfrentar la propagación de esta cepa estacional.

¿Cuándo va a llegar la gripe H3N2 a Tucumán?

"En Tucumán no hay ningún caso, estamos con seguimiento estricto", dijo el Ministro de Salud de la Provincia. Sin embargo, aclaró el panorama a futuro, "el H3N2 está causando estragos en España, Inglaterra y Estados Unidos. Seguramente este virus va a llegar a la Argentina y a Tucumán", dijo.

 "Lamentablemente, de los 18 casos que hubo en Argentina, muchos no viajaron; hay personas que se contagiaron, circularon y lo pasaron a otras que aún no están detectadas", dijo y explicó la posibilidad de un aceleramiento en el proceso debido a la temporada vacacional en la que personas viajan recurrentemente.

"Nosotros estamos en alerta. Todos los días en el Hospital Avellaneda y en Concepción, tenemos unidades de monitoreo", finalizó Medina Ruiz. Finalmente, advirtió que cualquier concurrente que alerte tener síntomas puede recibir un hisopado para entender cuál es el virus exacto que puede estar afectándolo.

Situación epidemiológica en el país

Según el Boletín Epidemiológico Nacional difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, desde el 18 de diciembre de 2025 hasta la fecha se identificaron 28 casos del subclado K de influenza H3N2 mediante secuenciación genómica, distribuidos en 14 jurisdicciones.

Los contagios se registraron en Buenos Aires (4), Mendoza (3), Neuquén (3), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2), Córdoba (2), Corrientes (2), Entre Ríos (2), Santa Cruz (2), Santa Fe (2), Tierra del Fuego (2), Chubut (1), La Pampa (1), La Rioja (1) y Río Negro (1). En algunas provincias, incluso, se confirmaron casos sin vínculo epidemiológico con viajes internacionales. 

Desde la cartera sanitaria provincial reiteraron la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, consultar ante la aparición de síntomas y no minimizar cuadros gripales, especialmente en personas con factores de riesgo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Gripe H3N2: ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina?

Gripe H3N2: ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina?

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

El verdadero vestido que hizo famoso a Valentino no era rojo: la historia detrás del mito

El verdadero vestido que hizo famoso a Valentino no era rojo: la historia detrás del mito

Bultos en el cuello: cómo reconocer si pueden ser signos de cáncer de tiroides

Bultos en el cuello: cómo reconocer si pueden ser signos de cáncer de tiroides

Lo más popular
Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
1

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
2

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
3

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

Jugando al truco en medio de la tormenta
5

Jugando al truco en medio de la tormenta

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy
6

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

Más Noticias
¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Comentarios