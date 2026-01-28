Alerta en Argentina por una tormenta geomagnética solar: cuándo impactará, en qué zonas y qué riesgos implica
El avance de una tormenta geomagnética mantiene en alerta a la Argentina. Qué regiones podrían verse más afectadas, cuándo se espera el momento de mayor intensidad y qué impacto tendría en los sistemas de navegación y comunicación.
La NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmaron que una intensa llamarada solar de clase X1.9 dio origen a una de las tormentas geomagnéticas más fuertes de los últimos años. El evento, registrado el 18 de enero, activó alertas en los sistemas de vigilancia del clima espacial a nivel global.
Ambos organismos advirtieron que el fenómeno podría generar efectos sobre tecnologías sensibles, incluso en regiones del hemisferio sur. “La llamarada alcanzó su punto máximo como un evento X1.9”, informó la NASA a través de su blog oficial sobre el ciclo solar, donde también explicó que este tipo de erupciones se ubican entre las más potentes que puede emitir el Sol.
La llamarada fue captada por el satélite Solar Dynamics Observatory (SDO) y estuvo acompañada por una eyección de masa coronal (CME), una gran nube de plasma y campos magnéticos expulsada desde la superficie solar. Parte de ese material avanzó hacia la Tierra y chocó con la magnetosfera, el escudo magnético que protege al planeta.
Auroras fuera de los polos y riesgos tecnológicos: las consecuencias de una tormenta geomagnética
Por su parte, el NOAA infirmó que el impacto generó una tormenta geomagnética de nivel G4 y precisó que esto significa que está dentro de la categoría "severa". Además, se registró una tormenta de radiación solar de nivel S4, un umbral poco frecuente que no se observaba desde los grandes eventos de octubre de 2003.
Una de las consecuencias más visibles del episodio fue la observación de auroras en latitudes inusuales, un fenómeno asociado a fuertes perturbaciones del campo magnético terrestre. Según explicó la NASA, “las tormentas geomagnéticas severas pueden hacer que las auroras sean visibles mucho más lejos de los polos”.
En paralelo, los organismos de control advirtieron que estas tormentas pueden generar impactos transitorios en satélites, sistemas de posicionamiento GPS, comunicaciones de radio de alta frecuencia y en las operaciones aéreas que atraviesan regiones polares.
Alerta en Argentina: cómo puede imapatar la tormenta solar en el país
Los reportes advierten que, en Argentina, las áreas más sensibles al fenómeno son el sur del territorio y las regiones próximas a la Antártida, donde las perturbaciones del campo magnético suelen sentirse con mayor intensidad. En esos puntos podrían registrarse fallas en los servicios de comunicación y navegación, sobre todo en aquellos que dependen de señales satelitales, como el sistema GPS.
Según consignó Noticias Argentinas, se prevé que la tormenta geomagnética impacte en el país en el corto plazo y que su pico se produzca durante el fin de semana del 31 de enero.
La información es clave para el sector marítimo y aéreo: embarcaciones privadas, industriales y comerciales deberán reforzar las medidas de precaución ante posibles cortes temporales de comunicación, y sostener protocolos y referencias de navegación convencionales como alternativa de respaldo.