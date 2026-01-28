Alerta en Argentina por una tormenta geomagnética solar: cuándo impactará, en qué zonas y qué riesgos implica

Los reportes advierten que, en Argentina, las áreas más sensibles al fenómeno son el sur del territorio y las regiones próximas a la Antártida, donde las perturbaciones del campo magnético suelen sentirse con mayor intensidad. En esos puntos podrían registrarse fallas en los servicios de comunicación y navegación, sobre todo en aquellos que dependen de señales satelitales, como el sistema GPS.