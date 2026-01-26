Un estudiante de 18 años sorprende al mundo al descubrir 1,5 millones de objetos cósmicos

A los 18 años, Matteo Paz logró algo que ni la propia NASA había identificado: detectar más de 1,5 millones de objetos cósmicos desconocidos. El joven estadounidense analizó los datos publicados por la misión Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), un proyecto lanzado en 2009 que escanea el cielo en infrarrojo y genera miles de millones de registros. Con esa base, creó una herramienta capaz de encontrar patrones imperceptibles incluso para los equipos profesionales.