Secciones
SociedadActualidad

Un estudiante de 18 años sorprende al mundo al descubrir 1,5 millones de objetos cósmicos

Matteo Paz, un estadounidense de 18 años, desarrolló un algoritmo basado en inteligencia artificial que identificó más de 1.5 millones de objetos cósmicos desconocidos al analizar datos públicos de la NASA.

ASTRONOMÍA. Un estudiante estadounidense creó un algoritmo que identificó más de 1,5 millones de objetos cósmicos con datos de la NASA. ASTRONOMÍA. Un estudiante estadounidense creó un algoritmo que identificó más de 1,5 millones de objetos cósmicos con datos de la NASA. / INSTAGRAM
Hace 2 Hs

A los 18 años, Matteo Paz logró algo que ni la propia NASA había identificado: detectar más de 1,5 millones de objetos cósmicos desconocidos. El joven estadounidense analizó los datos publicados por la misión Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), un proyecto lanzado en 2009 que escanea el cielo en infrarrojo y genera miles de millones de registros. Con esa base, creó una herramienta capaz de encontrar patrones imperceptibles incluso para los equipos profesionales.

El descubrimiento, publicado en The Astronomical Journal, se convirtió en uno de los avances científicos juveniles más comentados del año. Matteo recibió un premio de 250.000 dólares tras participar en el Regeneron Science Talent Search 2025, un certamen que impulsa a jóvenes investigadores de todo el mundo.

Un algoritmo que procesa lo que un humano no podría

El núcleo del hallazgo es VARnet, el algoritmo diseñado por Matteo. La herramienta está preparada para revisar cientos de miles de millones de registros infrarrojos y detectar señales diminutas: variaciones de brillo, patrones de radiación y otros indicadores que revelan la presencia de objetos celestes difíciles de observar.

Gracias a esa capacidad, el programa permitió identificar más de un millón y medio de nuevas estrellas variables. Este tipo de objetos incluye fenómenos muy diversos: agujeros negros, supernovas, estrellas jóvenes y cuerpos en proceso de formación. Cada nueva detección ayuda a comprender cómo evoluciona el universo y cómo actúan sus procesos más extremos.

La potencia de VARnet también demuestra hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial cuando se combina con datos astronómicos abiertos y de larga escala.

El uso de datos públicos como motor de descubrimiento

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es que se basó íntegramente en información accesible al público. La misión WISE de la NASA publica su material desde hace más de una década, pero su volumen es tan grande que sin herramientas avanzadas resulta imposible procesarlo de forma exhaustiva.

El trabajo de Matteo muestra el valor del acceso abierto a datos científicos y cómo permite que jóvenes de cualquier parte del mundo desarrollen proyectos de alto impacto. Solo se necesitan conocimientos, constancia y herramientas capaces de analizar la enorme cantidad de registros disponibles.

Una inspiración para jóvenes que quieren investigar

El caso de Matteo se volvió un ejemplo para quienes buscan iniciarse en ciencia, tecnología o inteligencia artificial. Su avance demuestra que la curiosidad, combinada habilidades de programación, puede generar descubrimientos valiosos para la comunidad científica.

También abre la puerta a que más jóvenes se interesen por la astronomía de datos, una disciplina que crece rápido y requiere nuevas miradas para interpretar la información que producen misiones espaciales como WISE.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Estados Unidosla NASAJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
3

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año
4

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
5

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional
6

Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional

Más Noticias
Fin de semana de inundaciones en Aguilares: piden ayuda para las familias afectadas por el desborde del río Medina

Fin de semana de inundaciones en Aguilares: piden ayuda para las familias afectadas por el desborde del río Medina

Por qué estos insectos son más peligrosos de lo que se pensaba, según un reciente estudio

Por qué estos insectos son más peligrosos de lo que se pensaba, según un reciente estudio

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Calor extremo y tormentas: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Comentarios