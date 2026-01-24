Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán no tuvo el estreno esperado en el Torneo Apertura y se volvió de Mendoza con las manos vacías, envuelto en un encuentro cargado de tensión, interrupciones y un desenlace controvertido. En ese contexto adverso, el rendimiento individual dejó más sombras que luces, con algunos puntos altos aislados y varios niveles por debajo de lo esperado.