Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán no tuvo el estreno esperado en el Torneo Apertura y se volvió de Mendoza con las manos vacías, envuelto en un encuentro cargado de tensión, interrupciones y un desenlace controvertido. En ese contexto adverso, el rendimiento individual dejó más sombras que luces, con algunos puntos altos aislados y varios niveles por debajo de lo esperado.
Luis Ingolotti (4)
Mal debut para el arquero, que no logró transmitir seguridad. Se mostró dubitativo en el juego con los pies, tuvo dificultades para cortar centros y le costó la salida desde el fondo.
Gabriel Compagnucci (5)
No pudo dominar la banda; perdió más de lo que ganó en el mano a mano. En el complemento, el estado del campo de juego lo condicionó.
Gianluca Ferrari (6)
El más firme en defensa. Se mostró firme en el juego aéreo, pero flojo con la pelota en los pies. Tuvo una chance en el primer tiempo, pero su remate se fue alto por muy poco.
Gastón Suso (4)
El ex Gimnasia La Plata no tuvo una buena presentación oficial en el “Decano”. No pudo transmitir seguridad en ningún momento ni imponerse en el juego aéreo. Además, se lo vio un poco lento.
Ignacio Galván (6)
En la marca tuvo algunas complicaciones, pero fue importante en ataque. Generó algunas acciones interesantes en el primer tiempo, ofreciéndose como opción ofensiva. Él fue quien generó la jugada del penal sobre Díaz.
Renzo Tesuri (6)
De menor a mayor. Cuando levantó su nivel, el equipo también creció. Todavía se perciben secuelas físicas de la lesión sufrida el año pasado. Le está faltando ritmo futbolístico.
Kevin Ortiz (5)
Intentó ser el eje creativo, pero no logró imponer su juego en la mitad de la cancha. Tampoco logró asociarse con Ham y con Tesuri para la elaboración.
Ezequiel Ham (3)
Prácticamente no gravitó en el juego y pasó inadvertido durante todos los minutos en los que estuvo en la cancha. Fue una actuación para el olvido. Su bajo rendimiento terminó derivando en el cambio.
Nicolás Laméndola (6)
Fue uno de los puntos altos del equipo: mostró rebeldía y empuje cuando Atlético más se lo necesitó. En el segundo tiempo, hizo una gran jugada, y su remate se fue ancho por muy poco.
Ramiro Ruiz Rodríguez (3)
No gravitó en el juego. Mostró poca intensidad y sólo se limitó a correr por la banda. No logró asociarse con sus compañeros de ataque ni generar acciones individuales.
Leandro Díaz (5)
Fue clave en el empate parcial del “Decano”: le cometieron el penal y él mismo se encargó de convertirlo. Después de eso, su aporte fue escaso.
Franco Nicola (6)
Dejó una buena imagen. Desde su ingreso se mostró activo para pedir la pelota, participó en la elaboración, probó desde media distancia y aportó pases con peligro.
Clever Ferreira (-)
Colace lo mandó a la cancha para intentar cerrar el partido, pero la jugada no salió como esperaba el DT. Justamente, a la salida de una pelota parada, Independiente Rivadavia ganó dos veces en el área de Ingolotti y marcó el 2-1.
Lautaro Godoy (-)
Saltó a la cancha luego de que los mendocinos se pusieran en ventaja. Pero ya era tarde; el partido se había “roto” y casi no tuvo contacto con el balón.
Gabriel Abeldaño (-)
Jugó muy pocos minutos para ser evaluado. Lo único fue una patada fuerte sobre Juan Elordi, que le costó una tarjeta amarilla. Nada más.