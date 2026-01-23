Debut en Mendoza y regreso inmediato: la agenda apretada de Atlético Tucumán

El regreso de la delegación a la provincia está previsto para esta noche, luego de disputar el encuentro. El domingo, el plantel volverá a entrenarse en turno matutino. Sin embargo, no habrá mucho tiempo para descansar: el martes, desde las 22, Atlético hará su estreno en el "José Fierro" recibiendo a Central Córdoba por la fecha 2 del Apertura.