Secciones
DeportesFútbol

Debut en Mendoza y regreso inmediato: la agenda apretada de Atlético Tucumán

El plantel realizó la activación física en el hotel y esta noche, desde las 22.15, visita a Independiente Rivadavia. Sin margen para el descanso, la delegación regresará tras el encuentro a la provincia para preparar el duelo del martes ante el "Ferroviario" en el Monumental.

SIN TIEMPO QUE PERDER. Atlético visita hoy a Independiente Rivadavia, el martes recibe a Central Córdoba y el sábado vuelve a jugar de local frente a Huracán SIN TIEMPO QUE PERDER. Atlético visita hoy a Independiente Rivadavia, el martes recibe a Central Córdoba y el sábado vuelve a jugar de local frente a Huracán
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán vive a pleno su primera semana de competencia oficial. Hoy tendrá su gran debut: desde las 22.15, visitará a Independiente Rivadavia en la "Catedral del Parque". Con el plantel instalado en Mendoza desde el miércoles, el cuerpo técnico ya tiene planificada la hoja de ruta para después del partido.

El grupo aterrizó en tierras cuyanas el miércoles por la noche y estableció su base en el Hotel NH de la capital. El jueves por la tarde se entrenó para ultimar los detalles tácticos del estreno. Hoy, la rutina fue estricta: desayuno temprano, ejercicios de activación física y, por la tarde, la última charla técnica antes de salir hacia el estadio.

El regreso de la delegación a la provincia está previsto para esta noche, luego de disputar el encuentro. El domingo, el plantel volverá a entrenarse en turno matutino. Sin embargo, no habrá mucho tiempo para descansar: el martes, desde las 22, Atlético hará su estreno en el "José Fierro" recibiendo a Central Córdoba por la fecha 2 del Apertura.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez
1

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades
2

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos
3

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión
4

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X
5

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla
6

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Más Noticias
El Seven de Tafí del Valle 2026 ya tiene equipos confirmados y zonas definidas

El Seven de Tafí del Valle 2026 ya tiene equipos confirmados y zonas definidas

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Franco Flores, el campeón que no vive de la pelota pero deja la vida por el Rojo

Franco Flores, el campeón que no vive de la pelota pero deja la vida por el "Rojo"

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Comentarios