Debut en Mendoza y regreso inmediato: la agenda apretada de Atlético Tucumán
El plantel realizó la activación física en el hotel y esta noche, desde las 22.15, visita a Independiente Rivadavia. Sin margen para el descanso, la delegación regresará tras el encuentro a la provincia para preparar el duelo del martes ante el "Ferroviario" en el Monumental.
Atlético Tucumán vive a pleno su primera semana de competencia oficial. Hoy tendrá su gran debut: desde las 22.15, visitará a Independiente Rivadavia en la "Catedral del Parque". Con el plantel instalado en Mendoza desde el miércoles, el cuerpo técnico ya tiene planificada la hoja de ruta para después del partido.
El grupo aterrizó en tierras cuyanas el miércoles por la noche y estableció su base en el Hotel NH de la capital. El jueves por la tarde se entrenó para ultimar los detalles tácticos del estreno. Hoy, la rutina fue estricta: desayuno temprano, ejercicios de activación física y, por la tarde, la última charla técnica antes de salir hacia el estadio.
El regreso de la delegación a la provincia está previsto para esta noche, luego de disputar el encuentro. El domingo, el plantel volverá a entrenarse en turno matutino. Sin embargo, no habrá mucho tiempo para descansar: el martes, desde las 22, Atlético hará su estreno en el "José Fierro" recibiendo a Central Córdoba por la fecha 2 del Apertura.