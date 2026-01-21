"Quiero que la gente se identifique con el equipo": el deseo de Colace a horas del debut de Atlético Tucumán

¿Colace y su 4-3-3 son inseparables? El entrenador explicó que el dibujo táctico no es rígido y debe adaptarse a las necesidades. "Se trabaja todo. Esa es la identidad que se está formando, pero los partidos son dinámicos. La identidad te lleva a que cualquier jugador pueda jugar en cualquier sistema. Si los jugadores tienen el principio de juego marcado, lo pueden hacer en diferentes sistemas. El defensivo puede ser 4-1-4-1, pasamos a 4-2-3-1 fácil, y si tenemos que jugar con línea de '5' lo vamos a hacer, porque estos jugadores están preparados para solucionarlo en el momento", se explayó.