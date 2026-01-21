"Quiero que la gente se identifique con el equipo": el deseo de Colace a horas del debut de Atlético Tucumán
El entrenador del "Decano" analizó el presente del equipo antes de viajar a Mendoza. En una charla a fondo, valoró la pretemporada, analizó tácticamente el rendimiento del equipo en la gira a Uruguay y se mostró conforme con los incorporaciones que llegaron al club.
La espera está llegando a su fin. Atlético Tucumán atraviesa sus últimas horas antes del gran debut en el torneo Apertura frente a Independiente Rivadavia, este viernes desde las 22.15 en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza. Para llegar a este escenario, el equipo de Hugo Colace pasó por todo: una pretemporada que comenzó los primeros días de diciembre, un movido mercado de pases y una gira por Uruguay que dejó buenas sensaciones.
En diálogo con LA GACETA, el entrenador "decano" hizo un balance de lo realizado en las últimas semanas, analizó la conformación del plantel y desmenuzó táctica y futbolísticamente lo que mostró su equipo en la Serie Río de la Plata.
"Estoy muy conforme con la pretemporada. Los jugadores que llegaron vinieron a sumar su grano de arena. Los refuerzos vinieron con las ganas y el hambre de querer estar, de sumar y de cumplir el objetivo que nos trazamos internamente para llevar otra vez a Atlético a lo más alto. El equipo empieza a tener una identidad; quiero que la gente y el club se identifiquen con el equipo", arrancó el entrenador, visiblemente satisfecho por la labor de la comisión directiva en el mercado de pases.
Atlético triunfó en sus dos compromisos de la gira veraniega, con victorias por 2-1 frente a Cerro Largo y Progreso. Allí, Colace exhibió su idea: un fútbol intenso, vertical y de alto vértigo, con la línea defensiva presionando alto y volantes pisando el área rival.
"Me quedé con sensaciones muy buenas. Se hizo una pretemporada muy positiva y se terminó con los partidos en Uruguay ganando, que siempre es mejor. El equipo demostró que tiene carácter cuando tiene que ser defensivo y mucho más carácter cuando es ofensivo", analizó, dejando en claro que el volumen de ataque será la gran fortaleza de su ciclo.
Al ser consultado sobre si está cerca de ver el equipo que sueña, no dudó: "Sí, todo el tiempo. Estoy orgulloso porque el trabajo se ve y los mismos jugadores te responden. Obviamente que el campeonato es diferente a los partidos de pretemporada, pero estoy seguro de que podemos alcanzar el mismo rendimiento".
Saber atacar y saber sufrir
Atlético alcanzó su mejor nivel de juego en los 20 minutos iniciales frente a Progreso. En ese lapso, el "Decano" sometió a su rival, lo asfixió en la salida y convirtió dos goles. Sin embargo, tras la expulsión de Nicolás Laméndola, el trámite cambió y el equipo debió replegarse.
El DT valoró esa capacidad de adaptación: "Los partidos son dinámicos. Obviamente el equipo está construido para presionar, pero también se construye en un bloque medio o bajo. Bloque bajo no quiere decir que estás jugando a defenderte; si lo requiere el partido, los jugadores tienen que saber retroceder para después contraatacar", explicó.
Y agregó: "Tenemos jugadores muy rápidos para la transición ofensiva. Entender todas las fases es lo importante: no siempre vamos a poder presionar arriba porque el rival juega, el resultado cambia o las piernas pesan. Saber presionar arriba, en el medio o abajo nos hace un equipo completo". Ante la consulta sobre si le preocupa quedar expuesto en el fondo, fue contundente: "Me ocupa, más que preocuparme. Si sabemos atacar, tenemos que saber defender. Y lo sabemos hacer; por eso ganamos los partidos".
El sistema
¿Colace y su 4-3-3 son inseparables? El entrenador explicó que el dibujo táctico no es rígido y debe adaptarse a las necesidades. "Se trabaja todo. Esa es la identidad que se está formando, pero los partidos son dinámicos. La identidad te lleva a que cualquier jugador pueda jugar en cualquier sistema. Si los jugadores tienen el principio de juego marcado, lo pueden hacer en diferentes sistemas. El defensivo puede ser 4-1-4-1, pasamos a 4-2-3-1 fácil, y si tenemos que jugar con línea de '5' lo vamos a hacer, porque estos jugadores están preparados para solucionarlo en el momento", se explayó.
Los refuerzos y los juveniles
Por otro lado, se refirió al estado físico de la segunda camada de refuerzos que se incorporaronantes de viajar (Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham, Manuel Brondo, Gastón Suso y Gabriel Compagnucci). "Están muy bien. Fueron llegando de a poco, pero se acoplaron bien. Domínguez ya viene de pretemporada, está entrenado y jugó partidos. Está apto para jugar, aunque seguramente no esté habilitado para el viernes. Veremos si viaja, pero todos están preparados para asumir la responsabilidad", detalló.
Sobre el paraguayo Domínguez, destacó su polivalencia. "Juega en todo el mediocampo. Lo que requiera el sistema, él lo va a poder hacer. Puede jugar tanto de cinco como de interno o doble cinco. Tiene mucha dinámica y llega mucho al gol", valoró.
Finalmente, también ponderó a los once juveniles que subieron al plantel de Primera para esta pretemporada. "El roce de los chicos con los grandes tiene que estar para dar ese paso. Por eso se subieron esa cantidad de jugadores; para que aprendan en el día a día y estén listos porque en cualquier momento les puede tocar", cerró el DT.
De esa manera, con el plantel definido y las ideas claras, Atlético ultima detalles para subir al avión rumbo a Mendoza. La ilusión se renueva y el "Decano" buscará dar el primer paso firme en la tierra del buen vino, intentando plasmar en los puntos esa identidad agresiva y protagonista que Colace moldeó durante el verano.