Se podría recuperar información del celular de Érika

La joven no sólo habría mantenido una relación sentimental con “Carlos”, un traficante que se habría refugiado en la provincia debido a que tenía pedidos de captura a nivel nacional e internacional. Este misterioso hombre habría sido quien la presentó a Sosa. El acusado del crimen, según declaró la hermana de la víctima, Marianela Álvarez, podría haber sido proveedor de éxtasis que se vendía en fiestas electrónicas. Hasta el cierre de esta edición, no trascendió si el Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación paralela sobre esta línea.