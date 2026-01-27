Obama y Clinton acusan a Trump de “ejecutar ciudadanos”

Obama publicó un comunicado que firma junto a su esposa, Michelle, en el que dice que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, por su sigla en inglés), actúan como fuerzas paramilitares, que se desenvuelven con impunidad, empleando tácticas diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a ciudadanos estadounidenses. El texto se difundió después de que esos mismos agentes hayan ejecutado a tiros a ciudadanos en las calles de Minnesota. El último de ellos fue Alex Pretti, un enfermero que trataba de proteger a una persona que estaba siendo hostigada por agentes encapuchados. Anteriormente, René Nicole Good, una observadora legal que recibió un disparo en la cara cuando intentaba sacar su auto del camino de los agentes, mientras era hostigada para que baje del vehículo, en el que iba con su esposa y su perro. “Maldita perra”, fue lo último que le dijo el tirador. Ambos ataques quedaron grabados en video.