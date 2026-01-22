El crimen de Érika Álvarez: secuestran camionetas y escopetas en Yerba Buena

“En el marco de la causa por el homicidio de Erika Antonella Álvarez, el fiscal de Homicidios de feria, Carlos Picón, solicitó una serie de allanamientos que fueron otorgados por el juez de feria y se desarrollaron este martes en la jurisdicción de Yerba Buena, donde se secuestraron cinco camionetas relacionadas al Grupo Sosa, cuyo presidente es la persona que se encuentra detenida y que fue extraditada el lunes desde la provincia de Buenos Aires. También se secuestraron elementos de interés que serán sometidos a los peritajes correspondientes”, detalló la jefa de esta División, Comisario Susana Montero, quien dirigió las medidas judiciales ordenadas por el juez Lucas Taboada en las oficinas del Group Sosa y en un galpón ubicado en la ruta N° 301.