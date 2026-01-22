El crimen de Érika Álvarez: secuestran camionetas y escopetas en Yerba Buena

Con importantes avances en la investigación por el crimen de Érika Álvarez, los efectivos de la División Homicidios realizaron este martes una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en el ámbito de Yerba Buena. Como resultado, secuestraron cinco camionetas, tres escopetas, pendrives, cinco celulares y una notebook vinculados a las oficinas donde funciona la empresa de Felipe Sosa, el principal acusado que ya se encuentra alojado en el complejo penitenciario de Benjamín Paz.
“En el marco de la causa por el homicidio de Erika Antonella Álvarez, el fiscal de Homicidios de feria, Carlos Picón, solicitó una serie de allanamientos que fueron otorgados por el juez de feria y se desarrollaron este martes en la jurisdicción de Yerba Buena, donde se secuestraron cinco camionetas relacionadas al Grupo Sosa, cuyo presidente es la persona que se encuentra detenida y que fue extraditada el lunes desde la provincia de Buenos Aires. También se secuestraron elementos de interés que serán sometidos a los peritajes correspondientes”, detalló la jefa de esta División, Comisario Susana Montero, quien dirigió las medidas judiciales ordenadas por el juez Lucas Taboada en las oficinas del Group Sosa y en un galpón ubicado en la ruta N° 301.
El cuerpo de Érika Álvarez fue hallado el 8 de enero pasado en un basural de Manantial Sur. “Desde el momento en que se produjo el hallazgo del cuerpo de la víctima se trabajó en forma conjunta y precisa abordando todos los protocolos para lograr de forma rápida el esclarecimiento de este aberrante homicidio. Hasta el momento Sosa es el único y principal sospechoso del crimen de la joven, mientras continuamos con las diligencias investigativas y los trabajos relacionados a los datos que proporcionan la familia y las instrucciones de la fiscalía”, puntualizó Montero.
En los allanamientos también participaron efectivos de la División Delitos contra las Personas, Delitos Telemáticos y Económicos, y de las Unidades de Investigaciones de Yerba Buena y Lomas de Tafí. Todos fueron supervisados por el director General de Investigaciones, Comisario General Miguel Carabajal.