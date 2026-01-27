La guerra de las series está al rojo vivo

Industry
La cuarta temporada de esta serie dramática y de suspenso centrada en el mundo de las finanzas, y creada por los exbanqueros de inversión Mickey Down y Konrad Kay, ubica a los personajes en el punto más alto de sus carreras y viviendo las vidas que siempre buscaron. Sin embargo, Harper y Yasmin entran en el peligroso juego del gato y el ratón a escala global cuando una figura destacada del sector fintech irrumpe en Londres y sus relaciones personales ponen en riesgo su amistad. Actúan Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche y Sagar Radia, y entre los directores de los capítulos figuran Mickey Down y Konrad Kay.
The Pitt
a producción ganadora del Emmy, Globo de Oro y Critics Choice regresa en su segundo año, dentro del segmento de los dramas médicos y manteniendo la dinámica de que cada uno de los episodios ocupa una hora del turno en un centro asistencial de Pittsburgh. La aparición de un bebé abandonado en el área de traumatología altera la jornada, que se complica por un ciberataque que deja sin acceso a los instrumentos tecnólógicos y de diagnóstico, mientras cada segundo cuenta para salvar vidas. El elenco es encabezado por el multipremiado Noah Wyle, junto a Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden e Isa Briones.
El Caballero de los siete reinos
El universo de “Juego de Tronos”, de George R. R. Martin, se amplió sin dragones ni zombies, para darle espacio a dos personajes nuevos y comunes: Dunk el Alto (Peter Claffey), quien aspira a convertirse en una gran figura; y su pequeño escudero Egg (Dexter Sol Ansell), quien aporta una dosis de ácido humor a la relación. A la gran repercusión obtenida entre públicos y críticos se suma un documental acerca de cómo se filmó la serie, con su detrás de escena en “A knight in the making 101”.
Los colorado
El Chapulín Colorado está de regreso en una producción animada con el acompañamiento de toda la familia: su esposa Susana, sus hijos Lina y Bobby, y su madre Doña Luisa. El héroe más improbable tendrá que salvar a Ciudad Caótica mientras sobrevive al caos de su propia casa, con la aparición de cavernícolas, seres intergalácticos, piratas y un variado conjunto de villanos en este contenido original basado en los personajes Roberto Gomez Bolaños.
Genndy Tartakovsky's primal
La tercera temporada de esta animación para adultos comienza con un giro impactante cuando Spear resucita en una nueva forma, despojado de memoria y humanidad, entre paisajes salvajes y enemigos mortales. De a poco, se produce interiormente un reencuentro emocional y explosivo que pondrá a prueba los límites de la supervivencia.
El tiempo de las moscas
Realización argentina basada en dos novelas de Claudia Piñeiro, centrada en dos mujeres (protagonizadas por Carla Peterson y Nancy Dupláa) que estuvieron en prisión y deben convertirse en detectives de su propia vida para no cometer un nuevo delito, en un relato atravesado por la ironía. En el reparto figuran además Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso, Diego Cremonesi, Ezequiel Radusky y Ginette Reynal, bajo la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat.
The Good Doctor
Una serie basada en otros dramas hospitalarios, en la que el médico cirujano protagonista está dentro del espectro autista y con síndrome de Savant, lo que no es óbice para su consagración profesional pese al escepticismo de los pacientes y de sus propios colegas. Primeras cuatro temporadas (de las siete que tiene) con Freddie Highmore como el doctor Shaun Murphy.
En fuga
Un padre desesperado que busca a su adicta hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y se topa con secretos que podrían destruir a su familia para siempre en esta serie inspirada en el libro de Harlan Coben y con Ruth Jones, James Nesbitt, Minnie Driver y Alfred Enoch.
Amor de oficina
Comedia romántica en la cual la estrella de la oficina y el encantador hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior, con rivalidad laboral y vínculos personales cruzados a cargo de Ana González Bello, Diego Klein y Martha Reyes Arias.
Él y Ella
Miniserie de misterio contada desde dos puntos de vista, con un crimen como eje central e interpretada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, basada en la historia de Alice Feeney. Anna es una reportera que regresa a su pueblo natal para reencontrarse con su exmarido, reconvertido en detective, y ambos abordan el asesinato de una mujer que termina siendo un crimen lleno de secretos, mentiras y personajes impredecibles, y en el que cada uno es el principal sospechoso para el otro.
Machos alfa
En medio de una crisis de masculinidad, cuatro amigos cuarentones están perdiendo su trono, sus privilegios y su identidad. En su cuarto año, esta comedia española aborda nuevos vínculos y crisis personales en una era de cambios culturales, con Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero.
Sin cerrojos: un experimento carcelario
Segunda temporada de este reality centrado en un experimento social dentro de una prisión estadounidense en Arizona, donde se decide dar más autonomía a los internos.
El novio
En la nevada Hokkaido, surgen nuevos romances y amistades cuando un grupo de hombres lidia con el primer amor, los deseos no correspondidos y los sentimientos congelados, mientras deben afrontar nuevas dinámicas de convivencia.
Agatha Christie: las siete esferas
Miniserie de tres episodios ambientada en el período de entreguerras en la alta sociedad inglesa, donde las conspiraciones, los crímenes y las sospechas están en primer plano, con la presencia de organizaciones secretas en el medio. Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman encabezan el elenco.
Sandokán
El célebre capitán pirata y su tripulación deben proteger al pueblo dayak de las garras del Imperio Británico en el sudeste asiático del siglo XIX, en esta serie de aventuras protagonizada por el actor turco Can Yaman.
El falsario
Pietro Castellitto, Giulia Michelini y Andrea Arcangeli encabezan el elenco de este drama criminal inspirado en hechos reales, centrado en el mundo del arte y en torno a un artista que se convierte en un experto falsificador en la Roma de los años 70.
Bridgerton
Primera parte de la cuarta temporada de esta elogiada realización de época. Se centra en el bohemio y segundo hijo de la familia británica, Benedict (interpretado por Luke Thompson). Aunque dos de sus hermanos ya están casados, él se resiste a sentar cabeza hasta que una mujer fascinante que conoce en una fiesta lo hace cambiar de parecer.
Talamasca: La Orden Secreta
Basada en los libros de Anne Rice, esta serie -que se suma a “Entrevista con el vampiro” y “Las brujas de Mayfair”, de la misma autora- se adentra en los secretos de una misteriosa organización secreta encargada de vigilar el delicado equilibrio entre el mundo humano y lo sobrenatural. La producción de la señal de cable tiene seis episodios y combina intriga, suspenso y mitología. También está disponible en Netflix.
El Alemán
Uri y Anna, sobrevivientes del Holocausto, reconstruyeron su vida en Israel. Luego de 25 años de silencio, el Mossad obliga a Uri (Oliver Masucci) a regresar a Europa con una misión secreta: infiltrarse en un grupo nazi activo en Alemania para colaborar en la búsqueda de Josef Mengele, lo que lo expone a los recuerdos que intentó dejar atrás.
La historia
Drama italiano dirigido por Francesca Archibugi y protagonizada por Jasmine Trinca, que sigue a Ida y su hijo Useppe en medio de la ocupación nazi, tras quedar embarazada a causa de una violación.
Belleza Perfecta
Creado por Ryan Murphy, este thriller dentro del mundo de la alta costura se enfoca en supermodelos que comienzan a morir de maneras misteriosas y escalofriantes. Los agentes del FBI Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall) son enviados a París para descubrir la verdad y detectan un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con consecuencias aterradoras. Su investigación los coloca en la mira de “The Corporation” (Ashton Kutcher), multimillonario tecnológico inventor de la droga “The Beauty”, que contrata a un sicario (Anthony Ramos) para que nada ni nadie ponga en riesgo su imperio.
Bauhaus: una nueva era
Realización alemana dirigida por Lars Kraume, en la cual se narran los inicios de la Escuela de la Bauhaus, fundada en 1919 en Weimar, tras la Primera Guerra Mundial, con la presencia de mujeres como Dörte Helm y Gunta Stölzl, quienes se convirtieron en importantes artistas. August Diehl, Anna Maria Mühe, Trine Dyrholm y Valerie Pachner integran el elenco.
Goosebumps: La desaparición
Devin (Sam McCarthy) y Cece (Jayden Bartels) son mellizos que se suman a la vida de su padre, Anthony (David Schwimmer), recientemente divorciado. Cuando el dúo descubre que se avecina una gran amenaza, no tardan en darse cuenta de que hay oscuros secretos entre ellos, lo que desencadena acontecimientos que develan un profundo misterio que se vincula con la historia de cuatro adolescentes que desaparecieron misteriosamente en 1994.
Doctor Odyssey
Los viajeros de un crucero de lujo deben confiar su salud al médico a bordo, quien junto a su equipo se enfrenta con desafiantes crisis a kilómetros de la costa. La serie está protagonizada por Phillipa Soo, Sean Teale y Don Johnson.
Bichos: Una verdadera aventura en miniatura
En 1998 se estrenó el filme de Disney y Pixar “Bichos: una aventura en miniatura”, que inspiró la serie homónima y que ya presentó su segunda temporada con nuevos episodios. Las playas tropicales de Malasia, los bosques cubiertos de niebla de las Montañas Humeantes y los humedales de Derbyshire, entre otros lugares, son el entorno donde las criaturas más pequeñas de la naturaleza enfrentan los mayores desafíos.
High Potential: Detective inesperada
Una madre soltera con una mente excepcional para la deducción poco convencional de resonantes crímenes debe trabajar con un experimentado detective en la producción norteamericana basada en una serie francesa. Actúan Kaitlin Olson, Daniel Sunjata, Javicia Leslie, Deniz Akdeniz, Amirah J, Matthew Lamb y Judy Reyes.
Custodia repartida
Cris (Lorena López) y Diego (Ricard Farré) acaban de separarse de mutuo acuerdo. Su intención es ser unos adultos maduros, responsables y amigables por el bien de su hija de cinco años. Pero ninguno de los dos puede vivir solo, sino que lo hacen en las casas de sus respectivos padres. Los abuelos están entusiasmados con su nieta, pero las cosas no salen como lo planearon.
Fight Night
Un robo a mano armada, ocurrido la noche del histórico combate de Muhammad Ali ante Jerry Quarry en 1970 (en su regreso a los rings luego de su veto por no haber peleado en Vietnam), cambió la vida de una persona cuando cientos de personas son asaltadas a mano armada en su fiesta posterior organizada por Chicken Man (Kevin Hart). Sospechoso de ser el cerebro del robo, debe convencer al detective J.D. Hudson (Don Cheadle) de su inocencia. En el reparto figuran además Samuel L. Jackson, Taraji P. Henson, Terrence Howard y Chloe Bailey.
Paradise
Ambientada en una serena comunidad habitada por algunas de las personas más prominentes del mundo, la tranquilidad del lugar se rompe cuando ocurre un impactante asesinato y se desata una investigación de alto riesgo. La serie está protagonizada por Starring Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin y Percy Daggs IV.