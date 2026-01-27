La guerra de las series está al rojo vivo

La cuarta temporada de esta serie dramática y de suspenso centrada en el mundo de las finanzas, y creada por los exbanqueros de inversión Mickey Down y Konrad Kay, ubica a los personajes en el punto más alto de sus carreras y viviendo las vidas que siempre buscaron. Sin embargo, Harper y Yasmin entran en el peligroso juego del gato y el ratón a escala global cuando una figura destacada del sector fintech irrumpe en Londres y sus relaciones personales ponen en riesgo su amistad. Actúan Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche y Sagar Radia, y entre los directores de los capítulos figuran Mickey Down y Konrad Kay.